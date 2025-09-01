Cuidá tus dólares: cuál es el mejor método para pagar en tus vacaciones a Brasil







Especialistas explican cómo usar tarjeta y dólar MEP para ahorrar en Brasil, evitando pérdidas por comisiones y tipos de cambio desfavorables.

Turistas argentinos aprovechan el dólar MEP para pagar en Brasil y evitar el costo extra de las comisiones y el tipo de cambio oficial. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Al planear un viaje al exterior, el manejo del dólar se vuelve clave para no gastar de más. En el caso de Brasil, los argentinos cuentan con distintas alternativas, pero no todas resultan convenientes. Entre comisiones, cotizaciones y riesgos, elegir bien puede representar un ahorro considerable.

En un contexto de turismo creciente, expertos en finanzas recomiendan métodos más eficientes que el efectivo o el popular Pix. La clave está en aprovechar la diferencia cambiaria y evitar los costos ocultos de cada transacción, optimizando al máximo cada gasto en el vecino país.

tarjeta credito posnet pago compras.jpg El dólar MEP surge como la opción más ventajosa para pagar gastos en Brasil y reducir costos frente a tarjetas tradicionales y efectivo.

La mejor forma de pagar tus gastos en Brasil y no perder dólares en comisiones La opción más conveniente, según especialistas, es abonar las compras con tarjeta de crédito, pero pagar el resumen con dólares MEP. Este tipo de cambio financiero se ubica hasta 200 pesos por debajo del dólar tarjeta, lo que permite un ahorro inmediato al momento de cancelar la deuda.

El procedimiento consiste en comprar dólares MEP en Argentina, transferirlos a una caja de ahorro en moneda extranjera y luego utilizarlos para cubrir el resumen. De esa manera, se evita el costo extra de pagar en pesos al valor oficial, que suele ser mucho más elevado.

Otra opción válida es usar tarjeta de débito asociada a una cuenta en dólares, siempre que el banco lo habilite. Así, cada compra se debita directamente en la divisa extranjera, sin pasar por conversiones desfavorables que reducen el poder de compra. En cambio, llevar efectivo en grandes cantidades no es aconsejable. Además del riesgo de seguridad, el turista termina perdiendo dinero al cambiar en casas locales con cotizaciones poco convenientes. Por eso, las alternativas digitales y bancarias se consolidan como la mejor estrategia para cuidar los dólares durante las vacaciones.

