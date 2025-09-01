Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 1 de septiembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial sufrió una fuerte caída tras la licitación del Tesoro.

El dólar oficial arranca septiembre cotizando a $1.319.02 para la compra y a $1.361,42 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete operó a $1.320 para la compra y $1.360 para la venta .

El dólar blue se vendió a $1.350 , según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Las reservas del BCRA cayeron u$s995 millones este viernes, quebararon la barrera de los u$s40.000 millones y cerraron en u$s39.966 millones. Fuentes oficiales informaron que la caída se explica por una maniobra de fin de mes y que las divisas volverán a las arcas el martes, ya que el lunes hay feriado en EEUU.

En la semana, bajaron u$s1.533 millones, sufriendo así su peor sangría periódica en cuatro meses; mientras que en agosto finalizaron con un leve balance en positivo de u$s1.102 millones por encima de julio.

En paralelo, la autoridad monetaria informó también que la tasa nominal anual (TNA) Tamar , para los plazos fijos mayoristas, escaló desde la zona del 61,19% hasta el 66,13%. En términos efectivos, el retorno anual de este instrumento es del 90,18%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 1 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, trepó $9 a $1.342.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, lunes 1 de septiembre

El dólar blue se vendió a $1.350 y la brecha con el oficial quedó en el 0,6%.

Valor del MEP hoy, lunes 1 de septiembre

El dólar MEP cotiza a $1.347,82 y la brecha con el oficial es del 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 1 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.355,27 y la brecha se ubica en el 1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 1 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.768.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 1 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.332,84, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 1 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$108.783, según Binance.