Cuarta sección electoral: la región donde el éxodo PRO reconfigura el escenario

Con fuerte peso legislativo pese a su bajo padrón, la Cuarta sección bonaerense se convirtió en un territorio estratégico para el Senado provincial. La salida de intendentes macristas hacia Somos Buenos Aires reconfigura la disputa, que ya no se limita al choque entre peronismo y libertarios.

Con 547.677 votantes , la Cuarta sección electoral, que abarca 19 municipios del norte y noroeste de la provincia de Buenos Aires, se perfila como un escenario clave en las elecciones legislativas del 7 de septiembre .

Aunque esta región representa sólo el 3,8% del padrón provincial, su peso específico radica en que ostenta una alta representación en la Legislatura : 14 diputados y 7 senadores. Con 4 millones y medio de habitantes menos que la Primera sección, la Cuarta posee apenas un representante menos en cada Cámara.

En un calendario desdoblado de las nacionales ( previstas para el 26 de octubre ), el electorado de la región definirá senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares. La disputa refleja las tensiones entre el oficialismo peronista de Axel Kicillof y una oposición fragmentada, pero decidida a ganar terreno.

Actualmente, de los 19 intendentes, 10 pertenecen a Fuerza Patria y 9 a Somos. Sin embargo, estos últimos gobiernan distritos más poblados que concentran casi el 65% del padrón, un capital político que confían en trasladar a las urnas.

La Cuarta sección combina zonas rurales con centros urbanos de mediana densidad. Incluye municipios de la “zona núcleo” agrícola, con suelos de alta productividad en soja, maíz y trigo, sectores históricamente refractarios al peronismo y beneficiados por las políticas de Javier Milei .

Su mapa se compone de Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.

En 2021, las bancas senatoriales de esta sección se distribuyeron entre el entonces Frente de Todos (3), la UCR+Cambio Federal (3) y el PRO (1). Los legisladores que finalizan su mandato en diciembre de 2025 son: Marcelo Daletto, Eugenia Gil y Agustín Máspoli (UCR+Cambio Federal); María Elena Defunchio, Walter Torchio y Daniela Viera (Unión por la Patria); y Yamila Alonso (PRO).

¿Por qué es relevante esta sección?

En el ajedrez político bonaerense, la Cuarta es un enclave estratégico para el Senado. Su padrón, si bien más chico que el de la Primera o la Tercera, aporta 7 senadores, casi un tercio de las bancas en juego, capaces de inclinar la balanza en la gobernabilidad de Kicillof.

La irrupción de Somos Buenos Aires introduce un escenario de tercios, distinto a la polarización entre LLA y el peronismo que domina en otras regiones.

Ese frente lo integran el intendente de Junín, Pablo Petrecca (PRO no aliado a LLA); la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile (PRO no aliada a LLA), el jefe comunal de Chivilcoy, Guillermo Britos (vecinalista); los radicales como Salvador Serenal (Lincoln), Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino), Franco Flexas (General Viamonte), Érica Revilla (General Arenales) y Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), y el peronista Gilberto Alegre (General Villegas).

La coalición refleja el éxodo de sectores del PRO y del radicalismo que optaron por un armado alternativo, modificando las proyecciones en una región donde la oposición busca capitalizar tanto el descontento por el ajuste nacional como el histórico voto anti K.

En este contexto, Sergio Massa reapareció en Junín para sumarse a la campaña junto a la segunda candidata a Senadora por la Cuarta Sección Electoral, Valeria Arata.

Figuras y fuerzas en pugna

La campaña enfrenta a dirigentes con fuerte anclaje local y proyección provincial. Según la Junta Electoral, los principales candidatos a senadores son:

-Fuerza Patria (ex Unión por la Patria, oficialismo peronista): Diego Videla, con un discurso centrado en defender el rol del Estado en la generación de empleo y críticas al impacto que generan las políticas "de ajuste y abandono" del Gobierno nacional.

-Alianza La Libertad Avanza (LLA-PRO, oficialismo nacional): Gonzalo Darío Cabezas, quien recientemente dijo: “Represento una región netamente agropecuaria, que ha sido robada, estafada y engañada por décadas por gobiernos del mismo color político".

-Somos Buenos Aires (centro, con tinte radical): Pablo Petrecca, intendente de Junín, que busca posicionarse con un mensaje moderado que critica tanto el “populismo kirchnerista” como el “extremismo libertario”. Propone un modelo de desarrollo regional basado en la agroindustria y la educación técnica.

-Frente de Izquierda y los Trabajadores - Unidad (FIT-U): Luciano Roggero, que enfatiza la lucha contra el ajuste y por derechos laborales.

Un termómetro político en tiempos de incertidumbre

Videla y Cabezas condensan el choque entre el peronismo tradicional y el avance libertario, mientras Petrecca busca interpelar a un electorado desencantado con la polarización.

En un contexto de elecciones desdobladas y boleta partidaria tradicional, los votantes de la Cuarta sección no solo renovarán bancas el 7 de septiembre: tendrán en sus manos la posibilidad de moldear el futuro político del Senado bonaerense.