Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial lunes 13 de abril

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del lunes 13 de abril.
Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial de hoy, lunes 13 de abril
Nacional
- 1: 5602
- 2: 9402
- 3: 6146
- 4: 0772
- 5: 0440
- 6: 5027
- 7: 0620
- 8: 9439
- 9: 8387
- 10: 9040
- 11: 3576
- 12: 5168
- 13: 6248
- 14: 0886
- 15: 7213
- 16: 0558
- 17: 6782
- 18: 2406
- 19: 8118
- 20: 1107
Letras de la Nacional: EIDK
Provincial
- 1: 4072
- 2: 5228
- 3: 1352
- 4: 0419
- 5: 2789
- 6: 5241
- 7: 2431
- 8: 5859
- 9: 5792
- 10: 7029
- 11: 6982
- 12: 2318
- 13: 1289
- 14: 8531
- 15: 4185
- 16: 1420
- 17: 1824
- 18: 0789
- 19: 1932
- 20: 3372
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