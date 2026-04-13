Guerra de Medio Oriente EN VIVO: el papa León XIV volvió a criticar a Donald Trump

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Donald Trump tildó de "débil y terrible" al Papa y León XIV respondió: "No le temo"

El papa León XIV afirmó hoy que no tiene “ningún temor a la administración Trump” y que seguirá pronunciándose después de que el presidente estadounidense criticara sus comentarios sobre la guerra con Irán.

“No entraré en debates. Lo que digo no pretende ser un ataque contra nadie”, declaró el papa León XIII a los periodistas en el avión papal. “Invito a todos a buscar maneras de construir puentes de paz y reconciliación, a buscar formas de evitar la guerra siempre que sea posible”.

El pontífice prometió “continuar con lo que creo que es la misión de la Iglesia en el mundo actual”. “No le temo a la administración Trump ni a proclamar con firmeza el mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que estoy aquí, para lo que la iglesia está aquí. No somos políticos, no abordamos la política exterior desde la misma perspectiva que él. Pero sí creo en el mensaje del Evangelio, como pacificador".