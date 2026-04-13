SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
13 de abril 2026 - 07:30

Guerra de Medio Oriente EN VIVO: el papa León XIV volvió a criticar a Donald Trump

papa león xiv donald trump
Por

El vicepresidente de Estados Unidos confirmó oficialmente su partida de Pakistán sin resultados positivos para la Casa Blanca. A pesar del cese temporal de las hostilidades, la tensión en Medio Oriente se mantiene por los incesantes ataques de Israel y los reclamos de Teherán para incluir a sus aliados en la tregua.

El alto al fuego acordado entre EEUU e Irán días atrás lejos estuvo de terminar la tensión en Medio Oriente. El acuerdo mostró su debilidad, luego de que ambos lados del mostrador elevaran reclamos sobre el alcance de la tregua temporal. Entre los principales puntos de demanda, desde Teherán exigieron que el acuerdo incluya al Líbano, a raíz de la persistencia de los ataques de las fuerzas israelíes sobre la capital, Beirut. Inicialmente, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que dicho conflicto "era una escaramuza separada" aunque tras las amenazas iraníes, el líder republicano busca llegar a un entendimiento que reabra definitivamente el estrecho de Ormuz.

Trump afirmó que el alto el fuego temporal de dos semanas entre Estados Unidos e Irán se está “manteniendo bien” tras el fracaso de las negociaciones del fin de semana en Pakistán. En tanto, el Ejército estadounidense anunció que impondrá un bloqueo a todo el tráfico que entre y salga de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, en cumplimiento de la exigencia de Trump tras el fracaso de las negociaciones.

Teherán ha prometido tomar represalias contra cualquier buque militar que se encuentre en el estrecho.Nuevas amenazas: el presidente de EE.UU. reiteró que podría intensificar la ofensiva si no hay acuerdo y aseguró que “podría acabar con Irán en un día”.

Live Blog Post

Donald Trump tildó de "débil y terrible" al Papa y León XIV respondió: "No le temo"

El papa León XIV afirmó hoy que no tiene “ningún temor a la administración Trump” y que seguirá pronunciándose después de que el presidente estadounidense criticara sus comentarios sobre la guerra con Irán.

“No entraré en debates. Lo que digo no pretende ser un ataque contra nadie”, declaró el papa León XIII a los periodistas en el avión papal. “Invito a todos a buscar maneras de construir puentes de paz y reconciliación, a buscar formas de evitar la guerra siempre que sea posible”.

El pontífice prometió “continuar con lo que creo que es la misión de la Iglesia en el mundo actual”. “No le temo a la administración Trump ni a proclamar con firmeza el mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que estoy aquí, para lo que la iglesia está aquí. No somos políticos, no abordamos la política exterior desde la misma perspectiva que él. Pero sí creo en el mensaje del Evangelio, como pacificador".

donald trump papa león xiv

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias