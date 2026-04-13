Inflación, dólar y FMI: arranca semana cargada de datos clave, con un mercado que reajusta carteras y mira la cosecha gruesa

Con un IPC que podría alcanzar e incluso superar el 3%, crece la demanda de cobertura en dólares y el foco se traslada a las reservas y a la negociación con el FMI.

Tras varios días complejos en el plano político, el Gobierno inicia una nueva semana con el foco puesto en definiciones económicas clave. La atención del mercado estará puesta en la publicación del dato de inflación de marzo , que se conocerá el martes y podría marcar el nivel más alto desde el mismo mes del año pasado, cuando el índice alcanzó el 3,7%.

Las estimaciones privadas anticipan un número cercano al 3%, en línea con lo reflejado por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) y el dato de la Ciudad de Buenos Aires, que evidenció una aceleración de precios impulsada por factores estacionales -como el inicio del ciclo lectivo- y la suba de los combustibles.

En este contexto, el equipo económico busca reforzar el funcionamiento de las “anclas” para sostener las expectativas, en un escenario atravesado por una mayor tensión social -reflejada en el paro de colectivos- y la debilidad de la actividad y el empleo. Sin embargo, el frente político comienza a ganar peso : encuestas recientes evidencian una caída en la confianza sobre la gestión económica del presidente Javier Milei, lo que introduce un nuevo factor de riesgo para los inversores.

En el mercado local, los bonos ajustados por inflación mantienen la demanda pese a que los de corto plazo ya operan con tasas negativas. Los instrumentos CER registran subas de hasta 4,7% en el mes, con mejor desempeño en los tramos más largos.

En contraposición, la tasa fija perdió atractivo frente a la aceleración inflacionaria y el carry trade empieza a mostrar signos de agotamiento. En paralelo, el tipo de cambio se mantiene en niveles que, en términos reales, se acercan a mínimos de 2017, lo que refuerza la percepción de un peso sobreapreciado.

Captura de pantalla 2026-04-12 153825 Curva CER - Chart de Aldazábal & CIA

En este escenario, comienza a observarse una rotación de carteras hacia activos en moneda dura. “En el mercado local, el ‘trade’ en pesos está perdiendo impulso, con una menor sobreperformance, lo que nos lleva a recomendar una rotación hacia instrumentos en moneda dura. Para la exposición residual, seguimos favoreciendo los instrumentos ajustados por inflación. En renta variable, vemos espacio para una rotación gradual desde el sector energético hacia el financiero, a medida que las valuaciones de los bancos se vuelven más atractivas, a pesar de fundamentos que aún se mantienen débiles”, señaló Adcap Grupo Financiero en su último informe.

Por su parte, un análisis de F2 Soluciones Financieras hizo foco en la presión que enfrentan los instrumentos del Tesoro al intentar estirar duration. “El mercado sigue castigando a los instrumentos del Tesoro que atraviesen el umbral de 2027, por lo que la acumulación de reservas se vuelve más relevante, lo mismo que lograr torcer a la baja a la inflación con mejora en la actividad para conseguir disipar el riesgo político de cara a las elecciones en 2027”.

En tanto, desde el equipo de Research de Grupo Financiero Galicia señalaron que la cosecha gruesa que se avecina abre una “ventana de oportunidad” para la economía. “Estamos empezando la temporada alta de liquidación de divisas del agro: entre abril y julio, en tan solo cuatro meses, se suele liquidar alrededor del 45% de las divisas del año generadas por los complejos soja, trigo y maíz. En 2026, la cosecha gruesa llega además con precios al alza y con cantidades récord en el caso del trigo (+50% interanual), junto con buenas cosechas de soja y maíz (+6% combinadas)”. En este sentido, estiman que este año la campaña pueda generar ingresos por unos u$s33.000 millones.

La expectativa del mercado se centra en que el Banco Central (BCRA) pueda hacerse de un “colchón” de dólares hasta mediados de mayo, que le permita enfrentar la segunda mitad del año, históricamente más exigente por la menor oferta de divisas y los compromisos de deuda.

Este miércoles, los inversores pondrán el foco en la primera licitación de deuda de abril. En ese sentido, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, enfrenta en el cuarto mes del año el desafío de renovar vencimientos de deuda en pesos en manos de privados por cerca de $19 billones, en un contexto marcado por la baja de tasas que impulsa el Gobierno.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, viajarán a Washington para participar de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El encuentro, que se desarrollará entre el 13 y el 18 de abril, estará atravesado por la situación geopolítica en Medio Oriente, aunque el capítulo argentino ocupará un lugar relevante en la agenda. El objetivo del Gobierno es avanzar en la negociación con el organismo y, en la medida de lo posible, destrabar un desembolso cercano a los u$s1.000 millones.

En este marco, la acumulación de reservas -que superó los u$s4.000 millones en el primer trimestre- aparece como uno de los principales argumentos del equipo económico para renegociar en lo que refiere a las metas del programa, buscando pasar de objetivos trimestrales a un esquema de cumplimiento anual. No obstante, este sigue siendo un punto crítico. El Banco Central debía cerrar el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas positivas por u$s2.400 millones, pero tras una revisión que llevó la meta a terreno negativo, el objetivo tampoco fue cumplido.

En el frente internacional, un nuevo intento por garantizar la libre circulación en el estrecho de Ormuz volvió a tensionar la relación entre Estados Unidos e Irán, pese a la tregua vigente por dos semanas. El conflicto en Medio Oriente continúa como uno de los principales factores de presión sobre los activos emergentes y se refleja, además, en la suba del precio del petróleo.

La agenda económica y financiera de la semana

Lunes 13/4

Llamado a licitación de deuda del Tesoro nacional.

INDEC difunde el índice de patentamientos del primer trimestre de 2026.

INDEC publica los indicadores de informalidad laboral del mercado de trabajo del cuarto trimestre de 2025.

Comienzan reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Bancos de EEUU inician temporada de balances: se conocen los resultados de Goldman Sachs.

Martes 14/4

INDEC da a conocer el Índice de precios al consumidor (IPC) de marzo.

INDEC difunde el informe sobre la valorización mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) y de la canasta básica total (CBT) de marzo.

China publica su balanza comercial de marzo

España da a conocer el IPC de marzo.

EEUU difunde el índice de precios mayoristas de marzo.

Se conocen balances de BlackRock, J.P. Morgan, Wells Fargo y Citigroup. Además, se publican los resultados de Johnson & Johnson.

Miércoles 15/4

El Tesoro lleva a cabo la primera licitación de deuda de abril.

El Ministerio de Economía da a conocer el informe mensual de deuda de marzo.

Francia difunde el IPC marzo y la UE el dato de producción industrial febrero.

Se conocen los balances de Bank of America, Morgan Stanley y ASML.

Jueves 16/4

INDEC publica el Sistema de índices de precios mayoristas (SIPM) y el índice del costo de la construcción (ICC) de marzo.

El Ministerio de Economía informa el resultado fiscal de marzo.

China da a conocer el PBI del primer trimestre de 2026, la tasa de desempleo y dato de producción industrial.

UE e Italia difunden IPC de marzo.

EEUU publica el informe de producción industrial.

Se conocen los balances de PepsiCo, Netflix y TSMC.

Viernes 17/4