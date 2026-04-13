Charlas de quincho: fiestas electrónicas, picado con intendentes y conventillo en el Congreso

El PRO se redefine entre los set de DJs. El Frente renovador jugó contra intendentes bonaerense en una cancha de San Vicente. Se descubrió quién fue la persona que cobró dinero de Rusia. Empresarios de las autopartes envidian política industrial de Brasil. Las sesiones, un circo. En La Plata, Alak toma funcionarios con apellidos que suenan a 2002.

Charlas de quincho: Mauricio Macri VIP en la noche de Cattaneo; además, hubo un picado de fútbol en San Vicente que enfrentó al massismo y a los intendentes del conurbano.

Semana de furia de Javier Milei en las redes. El Presidente intenta convencerse de que la pérdida de popularidad se debe a medios y encuestadores, y que nada tiene que ver la difícil situación económica, el Adornigate o los préstamos por ventanilla rápida en el Banco Nación a funcionarios de su administración.

Siguieron sintiéndose, acaso por esa misma situación, las esquirlas de la "campaña rusa" , aunque ya se descubrió quién cobra los cheques del Kremlin. Pero el desgaste político que está sufriendo La Libertad Avanza no repercutió en el Congreso, donde el oficialismo logró la aprobación de la reforma a la ley de Glaciares , con apoyo de gobernadores. La sesión, sí, fue otra muestra de degradación de la dirigencia en su conjunto.

Picado en San Vicente enfrentó al massismo y a los intendentes del conurbano que quieren llegar a la gobernación. Macri en una fiesta electrónica analiza el futuro del PRO. En La Plata, siguen sonando ecos del duhaldismo con el nombramiento de funcionarios municipales. Empresarios autopartistas argentinos y brasileños mostraron el contraste industrial.

En el sector VIP del show de Hernán Cattáneo en Ciudad Universitaria apareció un personaje peculiar. Se trata del recientemente separado Mauricio Macri, quien compartió una noche con su amigo y ex jefe de la ex SIDE, Gustavo Arribas , y el empresario Alejandro Macfarlane . Así lo reveló el periodista Manu Jove, quien consignó que muy cerca estaba Juan Martín del Potro .

La aparición de Macri en el VIP también llega en un momento especialmente sensible para el tablero político, mientras en el PRO empieza a tomar forma una nueva gira territorial y el expresidente busca reagrupar a los suyos ante el desgaste de La Libertad Avanza . Macri ya agendó además un par de viajes al interior del país donde se reunirá con gobernadores aliados para comenzar a delinear una estrategia electoral de cara a los comicios del 2027.

Este lunes puede haber una expresión partidaria en la cena anual de Fundación Pensar, que se llevará a cabo en La Rural. La entidad, think tank del PRO y presidida por María Eugenia Vidal, suele ser una caja de resonancia de las posturas partidarias y de los movimientos pendulares amarillos respecto a La Libertad Avanza y Javier Milei.

La directora del "consorcio" que fue empleada del gobierno de Rusia

La historia del espionaje ruso en medios argentinos no prendió. Ya sea por imprecisa o ridícula, la publicación de un ignoto consorcio de periodistas sobre una supuesta sofisticada red financiada por el Kremlin que infiltró al periodismo para ponerlo en contra de Javier Milei, se desinfló a la par de que iban apareciendo pruebas de que no había pruebas, valga la redundancia, de una acusación de esas características.

Si no fuese porque el Gobierno -a sabiendas- la usó como excusa para restringir el acceso a la Casa Rosada a algunos medios (incluido Ámbito) en el peor momento por las sospechas de corrupción que empezaron a brotar como geíseres, no hubiese sido tema para el círculo de poder. Nadie tomó en serio las acusaciones, ni siquiera porque venían sostenidas por un supuesto especialista en filtraciones, Santiago O´Donnell, que viene cirujeando notoriedad desde que la pegó con Julian Assange. Es más, sus primeras apariciones mediáticas llenaron de alarma por la endeblez de lo que habían publicado, lo que fastidiaba más al periodista cuando le repreguntaban.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diana_cariboni/status/1499022855320784898?s=46&partner=&hide_thread=false Al prohibir o restringir el acceso a esos medios de comunicación estatales (en este caso Sputnik y RT) lo único que se logra es cercenarle a la ciudadanía (o al público) la capacidad de hacer lo mismo que hacen los estados: monitorear lo que dice el 'enemigo'. Se llama censura. — Diana Cariboni (@diana_cariboni) March 2, 2022

Pero pasado el sacudón inicial y la bravata de Milei contra los periodistas, algunas personas, incluso dentro del oficialismo, empezaron a observar que el Gobierno podría haber sido víctima de una de las llamadas operaciones de contrainteligencia. Lo que llamó la atención de verdad fue cuando le pasaron el scanner a Diana Cariboni, la representante de Open Democracy -financiada por Soros y los británicos- que lideró la avanzada contra los medios y los periodistas. ¡Oh sorpresa! cuando descubrieron que fue redactora jefa de la "Mesa Américas" de la agencia estatal rusa Sputnik desde Montevideo, antes de dar el salto al otro lado del mostrador.

Sputnik es el brazo comunicacional con el que el Kremlin busca incidir en el mundo occidental y la principal propaladora de propaganda a favor del gobierno de Rusia. Cariboni fue una de las jefas de la estación de Uruguay y personal de planta permanente de la agencia estatal. Es decir, al final del camino no se sabe si el periodismo argentino cobró algunos pocos rublos rusos. Pero lo que sí se supo es que quien dirigió la investigación sobre la que se montó el mileísmo fue la única que, con certeza, cobró de Rusia.

Fulbito: el Frente Renovador vs intendentes del conurbano

Localidad con simbología peronista, como San Vicente, fue el escenario de un picado curioso, que se disputó en el polideportivo Padre Mugica. De un lado, el Frente Renovador, del otro, intendentes del conurbano, muchos ligados al camporismo, que tenía en el 11 inicial, entre otros, a Federico Otermín (Lomas de Zamora), Julián Álvarez (Lanús), Gustavo Menéndez (Merlo), Federico Achával (Pilar) y el local Nicolás Mantegazza (San Vicente). "Es como una PASO, acá se anotan varios ahí para ser candidatos a gobernador", se reía en la entrada en calor uno de los players.

Los DTs: Sergio Massa y Nicolás Russo, presidente del club Lanús y actual titular del Concejo Deliberante de ese municipio. El fulbito también funcionó como una foto de unidad del peronismo, en momentos de tensión interna en el partido. ¿El desgaste de Javier Milei activa señales para juntarse en la cancha?

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Pero no todo fueron sonrisas, claro. Porque una vez que el balón empieza a rodar en el verde césped, como diría un viejo relator deportivo, la cosa es con el cuchillo entre los dientes. Así, Julián Álvarez debió salir por una lesión, y rápidamente brotó el chiste fácil: "Menos mal que sacaron de la reforma laboral el artículo de la licencia médica", en referencia, por supuesto, al polémico apartado que facultaba al empleador a descontarle el sueldo a los empleados que se enfermaran. El cacique de Lanús debió hacerse una placa, que descartó que el golpe tuviera alguna gravedad.

Tampoco cayó del todo bien que los intendentes completaran el equipo con algunos profesionales. O que pusieran al arco a Sebastián Torrico, el arquero campeón de la Libertadores con San Lorenzo en 2014. Una situación que inclinó la balanza para el team de los jefes municipales, que se terminó imponiendo 3 a 1, con dos tantos de Otermín. Gonzalo Bergessio, otro exSan Lorenzo, anotó para el FR. Eso dicen en Tigre. En los otros municipios dijeron 4-1. Todo un síntoma... el PJ no se puso de acuerdo en el resultado del match.

La escuadra massista, con un promedio de edad más alto que sus rivales, salió al campo con la camiseta suplente de la Selección. La figura fue el diputado nacional Sebastián Galmarini, quien tiene pasado en el fútbol como jugador de Colegiales y ahora sigue despuntando el vicio en el equipo senior de Platense.

Embed - Sebastian Galmarini on Instagram: "Domingo de fútbol, política y compañerismo Se armó partido en el Polideportivo Padre Mugica en un primer cruce, mezclando gestión, militancia y un poco de competencia sana. Con Sergio Massa y Nicolás Russo como DT, el equipo del Frente Renovador salió a la cancha con ganas de jugar contra el equipo de Federico Otermín, Julián Álvarez, el Tano Menéndez, Achával y Nicolás Mantegazza. Una jornada distinta que terminó en un asado en la quinta de Perón en San Vicente." View this post on Instagram

La jornada siguió con una asado en la quinta de San Vicente. "Es como una gestualidad. Hace falta un baño de humildad. Si vamos a una gran PASO que defina quién va ser el candidato a gobernador o si lo arreglamos internamente, lo que fuera, siempre tiene que ser con camaradería, sin sin sacarnos las tripas", mencionó uno de los intendentes que se anota en la carrera.

Pero el fútbol también fue parte del fin de semana. En el caso de Javier Milei, a través de un video donde se lo ve en un campo de juego en versión animé. Allí combate varios flagelos con guantes de arquero incluido. Como en su juventud, cuando sin descollar se paró bajo los tres palos, aunque con más pena que gloria.

Embed - Javier Milei en Instagram: "VLLC!" View this post on Instagram

También el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck posteó su presencia en el estadio de Cipolletti, ciudad de la que fue intendente, para ver el partido del local contra Costa Brava por el Torneo Federal A. Se lo vio acompañado del actual jefe municipal, Rodrigo Buteler, quien en su primera gestión en la gobernación estuvo a cargo de la Secretaría de Medios, hasta 2019. "¡Nada como volver a la cancha y haber estado ahí con el club de siempre!", dijo el mandatario patagónico.

Antes, Weretilneck, reconocido hincha de San Lorenzo, había inaugurado la nueva iluminación LED de la cancha del Club San Martín y dado inicio a un torneo infantil, también junto con Buteler. El fútbol empieza a ser una postal política y también una grilla de largada para los potenciales candidatos a gobernador en 2027.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WeretilneckOK/status/2043431465162023293&partner=&hide_thread=false Hermoso domingo en Cipo, compartiendo con @RodrigoButeler y viviendo de cerca el partido del Albinegro contra Costa Brava por el Torneo Federal A en La Visera.



Nada como volver a la cancha y haber estado ahí con el club de siempre! pic.twitter.com/05PYQZtmsQ — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) April 12, 2026

Entre insultos, empujones y selfies, Diputados convirtió la ley de Glaciares en otro campo de batalla

Diputados dejó bastante más que una votación ajustada sobre la reforma de la ley de Glaciares. Tras más de diez horas de debate, el oficialismo logró aprobar el proyecto con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, pero lo que terminó dominando la escena fueron los cruces cada vez más ásperos entre oficialismo y oposición. Hubo gritos, acusaciones, movimientos desde las bancas y hasta intentos de ir al choque cuerpo a cuerpo, en una postal que ya parece marca registrada del Congreso.

Uno de los episodios que más ruido hizo fue la imagen de Lourdes Arrieta, siempre atenta al gesto que sobrevive a la sesión, capturando una selfie en medio del clima enrarecido del recinto. La foto funcionó casi como símbolo de la noche, porque mientras adentro se discutía una reforma sensible por el impacto ambiental y minero, la escena paralela parecía resumir el costado performático del Congreso.

LOURDES ARRIETA La diputada Lourdes Arrieta. Mariano Fucila

La oposición denunció que la reforma implica un retroceso en la protección ambiental y pone en riesgo reservas estratégicas de agua dulce, mientras el oficialismo defendió la necesidad de destrabar inversiones mineras en zonas cordilleranas. Lo sustancial de la ley quedó parcialmente eclipsado por el espectáculo. Insultos entre Natalia Zaracho y las bancadas libertarias, el cruce caliente entre Horacio Pietragalla y Lilia Lemoine, y una sesión que por momentos pareció una pelea de boxeo.

Zaracho planteó una cuestión de privilegio contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a raíz de la decisión de discontinuar el programa laboral. Según la diputada, la medida implica la pérdida de alrededor de 900 puestos de trabajo en un contexto de inflación elevada, aumento del endeudamiento de las familias y profundización de la pobreza en los barrios populares.

La Libertad Avanza Diputados Diputados aprobó la reforma de la ley de Glaciares. Mariano Fuchila

Horas más tarde, cerca de las 0.32, otro episodio elevó todavía más la temperatura política. Pietragalla, protagonizó un cruce con Lemoine, en una escena que derivó en insultos cruzados y movimientos desde las bancas. El ex secretario de Derechos Humanos se levantó de su banca y se dirigió hacia legisladores del bloque de La Libertad Avanza, a quienes acusó de haberse burlado y faltado el respeto mientras realizaba un homenaje por el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El incidente derivó en un cruce verbal con diputados oficialistas, que no escaló gracias a la intervención de Paula Penacca, Germán Martínez y Agustín Rossi, pares de bancada, quienes lo tomaron del brazo y lo condujeron nuevamente a su lugar. "Vos sos un salame. Respeto, sos un pancho, vos", le gritó Pietragalla al grupo de libertarios, mientras volvía a su banca.

La diputada Lomoine, recientemente designada presidenta de la Comisión de Juicio Político, publicó en su cuenta de la red social X: "Acá lo tienen a Pietragala de UxP amenazando a Quintar para agarrarse a trompadas. EL TIPO PRESIDE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. La sesión anterior vino con UNA CADENA METÁLICA EN LA MANO". Y agregó: "Están intentando que se levante la sesión. No saben lo DIFÍCIL que es NO REACCIONAR".

El mismo clima se trasladó también a la Cámara alta. Lo que debía ser una sesión casi administrativa terminó levantando temperatura política. El Senado activó el jueves el tratamiento de 78 pliegos judiciales enviados por el Gobierno, pero en el recinto la discusión rápidamente se corrió del expediente al golpe verbal. Los apodos se llevaron la escena. “Destruczenegger”, dirigido a Federico Sturzenegger, y “Kari-coima”, en alusión a Karina Milei, sintetizaron el clima de una jornada atravesada por las chicanas.

El oficialismo consiguió dar el primer paso para avanzar con designaciones de jueces, fiscales y defensores, una movida clave para empezar a cubrir vacantes sensibles en distintos tribunales. El trasfondo de la sesión también estuvo atravesado por el desgaste que enfrenta la Casa Rosada en otros frentes. Las referencias a figuras del oficialismo y las alusiones personales funcionaron como una manera trasladar al Senado las tensiones que ya se viven fuera del recinto.

Apellidos de fuste en el peronismo platense

Julio Alak movió el banco en La Plata y anunció el desembarco de un apellido célebre del ámbito económico en su gabinete. Se trata de Matías Remes Lenicov, licenciado en Economía, Magíster en Desarrollo Económico e hijo de Jorge Remes Lenicov, quien supo comandar el Palacio de Hacienda en 2002, durante los desafiantes meses de Eduardo Duhalde en el poder.

El martes pasado, Alak designó a Remes Lenicov como subsecretario de Hacienda y Finanzas del municipio durante un encuentro celebrado en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal. De esta manera, el funcionario entrante reemplaza a Sebastián Omar Genatti, quien ascendió un escalón y ahora está al frente de esa cartera.

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En el evento dijo presente el exministro de Economía de la Nación, quien le dio el visto bueno al desembarco de su hijo Matías. La particularidad del caso es que, semanas atrás, el propio Alak había sido artífice de la reaparición de Eduardo Duhalde en la palestra política, cuando organizó un acto en honor del exmandatario en el camping del Sindicato de Pasteleros, en Villa Elisa.

Cada vez menos sigilosamente, el alcalde platense viene tejiendo un armado con el objetivo de disputar la gobernación bonaerense en 2027, a la sombra de las aspiraciones presidenciales de Axel Kicillof, con quien mantiene buena sintonía. Así, desfilan por su despacho jefes comunales y dirigentes de distintos sectores celestes, incluyendo apellidos célebres de un justicialismo en refacción.

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En los pasillos de la exposición Automechanika Buenos Aires, antes de que arrancara el almuerzo formal, seguían los comentarios de los paneles previos. Fueron tres, pero el tercero —con representantes de ADEFA y AFAC junto a sus pares brasileños de ANFAVEA y SINDIPEÇAS— fue, sin dudas, el más revelador.

Ahí, entre café y diagnósticos compartidos, hubo coincidencias: relanzar el acuerdo bilateral, levantar la guardia frente a China y correr detrás de una mayor competitividad. Pero cuando la charla bajó a tierra, afloraron las diferencias.

Del lado argentino, el reclamo volvió a ser el de siempre: el peso de los impuestos y los llamados “costos de afuera de la fábrica”. En la vereda brasileña, en cambio, esa discusión suena más lejana. No es solo una cuestión semántica —aunque también lo es—: mientras en la Argentina algunos empresarios empezaron a hablar de “administración productiva”, en Brasil ese concepto tiene nombre y apellido —política industrial— y, sobre todo, continuidad. El Plan MOVER apareció más de una vez como ejemplo concreto de un esquema que, aseguran, da resultados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afac_autopartes/status/2042264648963981648&partner=&hide_thread=false Juan César Cozzuol, Presidente de AFAC, cierra la jornada de disertaciones antes de dar paso al cocktail y almuerzo de camaradería.#EncuentroIndustriaAutomotriz2026 en @AutomechanikaBA pic.twitter.com/cSLGq76JHF — AFAC - Autopartes Argentinas (@afac_autopartes) April 9, 2026

“Acá cambia el viento y cambia todo”, deslizó en voz baja uno de los asistentes argentinos. Del otro lado, los brasileños fueron más tajantes: gobierne quien gobierne, la industria automotriz no se negocia. Eso, en la práctica, obliga a pensar soluciones incluso entre dirigentes que no comparten demasiadas ideas.

En paralelo, hubo margen para charlas más informales. Un ejecutivo de Frasle —autopartista brasileña con fuerte presencia en el mercado de reposición argentino— dejó una lectura que combina oportunidad y alerta. Por un lado, celebró que la apertura importadora en Argentina les permitió ganar terreno con productos desde Brasil. Por otro, marcó la cancha frente a China: “Competimos”, dijo, poniendo el foco en escala y calidad.

Aunque no todo es cómodo. El frente más desafiante, admiten, no es solo el precio sino la amplitud del mercado: más modelos implican más desarrollo, más piezas y más inversión. “No es lo mismo diseñar para 10 autos que para 50”, resumió.

Antes de levantarse de la mesa, dejó un último mensaje, que resonó entre varios: los impuestos provinciales y municipales siguen siendo una piedra en el zapato. Los saldos a favor acumulados —que las empresas intentan recuperar— siguen impactando de lleno en las finanzas.