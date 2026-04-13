El dólar oficial profundiza la baja y se amplía la brecha con el CCL

El tipo de cambio mayorista acumula caídas y se ubica en niveles mínimos, mientras el mercado ajusta expectativas a la baja. La apreciación real vuelve a encender alertas.

El dólar oficial profundizó su tendencia bajista en un contexto de mayor oferta de divisas y un BCRA activo acumulando reservas . El tipo de cambio mayorista cayó $13 la semana anterior y terminó por debajo de $1.400. En el segmento minorista, el promedio de entidades financieras relevado por el BCRA se ubica en $1.413,73 para la venta, mientras que en el Banco Nación cotiza a $1.405.

En cuanto a los dólares financieros, continúan mostrando volatilidad: el contado con liquidación (CCL) cotiza a $1.477,36, mientras que el dólar MEP se vende en $1.420,86, ampliando la brecha con el tipo de cambio oficial. El dólar blue, por su parte, profundizó su retroceso y se ubicó en su nivel más bajo en casi siete meses, consolidando la tendencia bajista que domina al mercado cambiario en las últimas semanas.

En este escenario, el Banco Central mantuvo su estrategia de acumulación de reservas. La entidad compró u$s93 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y extendió a 61 ruedas consecutivas su saldo positivo. En lo que va del año, las compras superan los u$s4.581 millones, mientras que las reservas brutas alcanzaron los u$s44.442 millones.

La dinámica cambiaria también impactó en las proyecciones del mercado. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA volvió a recortar las previsiones para el tipo de cambio , en línea con la estabilidad observada en los últimos meses.

Según las estimaciones , el dólar mayorista alcanzaría los $1.700 hacia diciembre de 2026, lo que implicaría una suba interanual del 17,4%, por debajo tanto de las previsiones previas como de la inflación esperada para el mismo período, estimada en torno al 29,8%.

bcra banco central reservas dolar El Banco Central superó el 50% de la meta de compra de reservas

El esquema cambiario presenta dudas post cosecha

Sin embargo, el comportamiento del tipo de cambio real comienza a generar interrogantes. El índice multilateral se ubica en niveles mínimos desde 2017, lo que reaviva el debate sobre un posible atraso cambiario y los riesgos de sostener una moneda apreciada.

Al respecto, Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, señaló que “por ahora la oferta es suficiente para mantener al tipo de cambio calmo, cancelar compromisos y no mucho más”. En el inicio de la cosecha gruesa, el analista remarcó que la liquidación aún no desplegó todo su potencial estacional, por lo que prevé una aceleración en las compras del Banco Central en las próximas semanas.

Hacia adelante, Reschini proyecta una “relativa tranquilidad cambiaria”, aunque advierte que, de cara a 2027, la evolución del tipo de cambio dependerá del contexto macroeconómico y de la capacidad del BCRA para fortalecer su posición de reservas.

En la misma línea, Rafael Di Giorno, de Proficio Investment, sostuvo que el Gobierno busca aprovechar el ingreso de divisas del agro para reforzar las reservas. “Están aprovechando las liquidaciones de la cosecha para comprar más y no dejar caer el tipo de cambio”, afirmó.

Por su parte, un informe de Facimex Valores destacó que, si bien la apreciación cambiaria podría generar presiones sobre el frente externo, existen factores que moderan los riesgos. Entre ellos, el menor déficit de cuenta corriente en comparación con 2017, impulsado por el superávit energético y el impacto del equilibrio fiscal, así como una mayor flexibilidad cambiaria y mejores condiciones de acceso al financiamiento.

En este contexto, el mercado seguirá de cerca la evolución de las reservas, la dinámica de la cosecha y el comportamiento de los dólares financieros, en un escenario donde la estabilidad cambiaria convive con crecientes dudas sobre la sostenibilidad del actual nivel del tipo de cambio.