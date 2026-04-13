EEUU impone un bloqueo naval total a Irán tras el fracaso de las negociaciones

El ejército estadounidense anunció que iniciará un bloqueo marítimo integral a puertos iraníes desde el lunes, luego de las conversaciones fallidas en Islamabad y el aumento de la tensión en torno al alto el fuego.

Donald Trump anunció el bloqueo marítimo total a Irán tras el fracaso de las negociaciones en Islamabad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , junto con el ejército de Estados Unidos, anunciaron el inicio de un bloqueo marítimo total contra los puertos y zonas costeras de Irán a partir de este lunes, tras el fracaso de las negociaciones del fin de semana con Teherán para alcanzar un acuerdo de paz y el riesgo de ruptura del alto el fuego en la guerra de Medio Oriente .

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El Comando Central declaró que el bloqueo estadounidense, que comenzará desde las 11 am (hora argentina) , se aplicará "de manera imparcial contra los buques d e todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán".

A su vez, se aclaró que los buques que transitan por el estrecho de Ormuz con destino a puertos no iraníes o procedentes de ellos no sufrirán impedimentos, y que se emitirá un aviso formal previo para la navegación comercial.

Trump afirmó el domingo que las fuerzas estadounidenses interceptarán embarcaciones que hayan pagado peajes a Irán. "Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar", escribió, y agregó: "¡Cualquier iraní que nos dispare, o a embarcaciones pacíficas, será ¡¡¡VOLADO AL INFIERNO!!!".

También indicó que la Armada estadounidense comenzará a destruir minas colocadas en el estrecho de Ormuz , por donde pasa cerca del 20% del suministro energético mundial.

La respuesta de Irán

Tras las declaraciones iniciales, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtió que los buques militares que se acerquen al estrecho serán considerados una violación del alto el fuego y recibirán una respuesta “con dureza y decisión”, elevando el riesgo de escalada.

Un funcionario estadounidense sostuvo que Irán rechazó detener el enriquecimiento de uranio y desmantelar sus instalaciones nucleares, además de oponerse a cortar el financiamiento a grupos como Hamás y Hezbolá.

Guardia Revolucionaria Irán La Guardia Revolucionaria Islámica advirtió una respuesta ante cualquier avance de fuerzas estadounidenses.

Según medios iraníes, existían avances parciales en las conversaciones, pero el estrecho de Ormuz y el programa nuclear siguieron siendo los principales puntos de conflicto.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, denunció el estancamiento: Irán se enfrentó a "maximalismo, cambios constantes de objetivos y bloqueo" cuando estaba cerca de un acuerdo, y agregó: "No hemos aprendido nada", y que "la buena voluntad engendra buena voluntad. La enemistad engendra enemistad".

Impacto en los mercados globales

Los mercados reaccionaron de inmediato: el petróleo superó los u$s100 por barril, el dólar subió y las bolsas estadounidenses cayeron ante el temor a una escalada prolongada.

Analistas advierten que el bloqueo podría afectar el flujo energético global durante semanas o meses, generando presión inflacionaria internacional.

Masoud Pezeshkian afirmó que Teherán busca “un acuerdo equilibrado y justo”, mientras que Vladimir Putin fue informado sobre el estado de las negociaciones en una llamada oficial.

Por su parte, el político iraní Mohammad Bagher Ghalibaf publicó un mensaje irónico sobre los precios del combustible en Estados Unidos, en medio del aumento global de la tensión energética.