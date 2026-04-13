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13 de abril 2026 - 07:43

Donald Trump tildó de "débil y terrible" al Papa y León XIV respondió: "No le temo"

El presidente estadounidense criticó duramente al pontífice por sus dichos sobre Irán, y León XIV aseguró que no le teme a la administración Trump y seguirá pronunciándose.

donald trump papa león xiv

El enfrentamiento entre Donald Trump y el papa León XIV se volvió público tras las declaraciones del mandatario estadounidense, quien calificó al pontífice de “débil” y “terrible” en materia de política exterior, generando un cruce poco habitual entre la Casa Blanca y el Vaticano.

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