Donald Trump tildó de "débil y terrible" al Papa y León XIV respondió: "No le temo" + Seguir en









El presidente estadounidense criticó duramente al pontífice por sus dichos sobre Irán, y León XIV aseguró que no le teme a la administración Trump y seguirá pronunciándose.

El papa León XIV afirmó que no tiene “ningún temor a la administración Trump” y ratificó que continuará expresándose sobre conflictos internacionales, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo criticara duramente por sus comentarios vinculados a la guerra en Medio Oriente.

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El enfrentamiento entre Donald Trump y el papa León XIV se volvió público tras las declaraciones del mandatario estadounidense, quien calificó al pontífice de “débil” y “terrible” en materia de política exterior, generando un cruce poco habitual entre la Casa Blanca y el Vaticano.

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