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13 de abril 2026 - 07:54

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 13 de abril

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial mantiene la calma. El dólar oficial minorista cotiza a $1.345 para la compra y a $1.395 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar MEP cotiza a $1.412,50 y la brecha con el dólar oficial es de 3.1%.

Mientras persiste la atención del mercado sobre la escalada de tensión entre Donald Trump e Irán en torno al estrecho de Ormuz —un factor que anticipa presión bajista sobre los activos globales—, en Estados Unidos comienza la temporada de balances con los principales bancos, en paralelo al inicio de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

En el plano local, la agenda también estará cargada: el Tesoro dará a conocer este lunes el menú de instrumentos para una nueva licitación de deuda, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Censos publicará datos clave como el índice de patentamientos y los indicadores de informalidad laboral.

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Inflación, dólar y FMI: arranca semana cargada de datos clave, con un mercado que reajusta carteras y mira la cosecha gruesa

Por Giuliana Iglesias

Tras varios días complejos en el plano político, el Gobierno inicia una nueva semana con el foco puesto en definiciones económicas clave. La atención del mercado estará puesta en la publicación del dato de inflación de marzo, que se conocerá el martes y podría marcar el nivel más alto desde el mismo mes del año pasado, cuando el índice alcanzó el 3,7%.

Las estimaciones privadas anticipan un número cercano al 3%, en línea con lo reflejado por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) y el dato de la Ciudad de Buenos Aires, que evidenció una aceleración de precios impulsada por factores estacionales -como el inicio del ciclo lectivo- y la suba de los combustibles.

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