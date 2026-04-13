Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 13 de abril

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Inflación, dólar y FMI: arranca semana cargada de datos clave, con un mercado que reajusta carteras y mira la cosecha gruesa

Por Giuliana Iglesias

Tras varios días complejos en el plano político, el Gobierno inicia una nueva semana con el foco puesto en definiciones económicas clave. La atención del mercado estará puesta en la publicación del dato de inflación de marzo, que se conocerá el martes y podría marcar el nivel más alto desde el mismo mes del año pasado, cuando el índice alcanzó el 3,7%.

Las estimaciones privadas anticipan un número cercano al 3%, en línea con lo reflejado por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) y el dato de la Ciudad de Buenos Aires, que evidenció una aceleración de precios impulsada por factores estacionales -como el inicio del ciclo lectivo- y la suba de los combustibles.

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