SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
23 de febrero 2026 - 08:00

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial lunes 23 de febrero

loteria quini loto.jpg
Por

Resultados de la quiniela nacional y provincial del lunes 23 de febrero.

Live Blog Post

Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial, hoy lunes 9 de febrero

Nacional

A la cabeza: 2188 - El papa

  • 2188
  • 6603
  • 9990
  • 8361
  • 6396
  • 2989
  • 6773
  • 8499
  • 2796
  • 6035
  • 6779
  • 8140
  • 7224
  • 7484
  • 4488
  • 9479
  • 4574
  • 0710
  • 8938
  • 4367

Letras: DPRW

Provincial

A la cabeza: 0021 - La mujer

  • 0021
  • 5397
  • 4749
  • 6922
  • 6773
  • 0939
  • 5895
  • 4390
  • 1997
  • 5050
  • 7118
  • 6485
  • 0183
  • 3672
  • 8632
  • 0701
  • 6918
  • 8584
  • 6785
  • 7570
Live Blog Post

Los resultados de la Quiniela Primera Nacional y Provincial, hoy lunes 9 de febrero

Nacional

  • 1: 0825
  • 2: 0977
  • 3: 1370
  • 4: 8565
  • 5: 0370
  • 6: 0137
  • 7: 6310
  • 8: 0846
  • 9: 6016
  • 10: 8981
  • 11: 2164
  • 12: 4578
  • 13: 6732
  • 14: 0356
  • 15: 9085
  • 16: 9023
  • 17: 9712
  • 18: 7484
  • 19: 8641
  • 20: 2226

Letras de la Nacional: EIOP

Provincial

  • 1: 6228
  • 2: 9434
  • 3: 2389
  • 4: 2224
  • 5: 7754
  • 6: 4208
  • 7: 3502
  • 8: 8730
  • 9: 5575
  • 10: 8564
  • 11: 8364
  • 12: 4149
  • 13: 0367
  • 14: 8160
  • 15: 2031
  • 16: 6693
  • 17: 1714
  • 18: 1561
  • 19: 9574
  • 20: 8109
Live Blog Post

Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial, hoy lunes 9 de febrero

Nacional

  • 1: 3853
  • 2: 1864
  • 3: 6547
  • 4: 8102
  • 5: 1145
  • 6: 6465
  • 7: 6510
  • 8: 5530
  • 9: 4448
  • 10: 4036
  • 11: 7005
  • 12: 4576
  • 13: 7939
  • 14: 8393
  • 15: 3807
  • 16: 3149
  • 17: 8184
  • 18: 7556
  • 19: 2353
  • 20: 6728

Letras de la Nacional: DJRV

Provincial

  • 1: 8423
  • 2: 2562
  • 3: 0570
  • 4: 0387
  • 5: 1187
  • 6: 2630
  • 7: 8063
  • 8: 2146
  • 9: 6957
  • 10: 4313
  • 11: 1923
  • 12: 5540
  • 13: 3311
  • 14: 9772
  • 15: 1366
  • 16: 2710
  • 17: 7657
  • 18: 1821
  • 19: 1150
  • 20: 9930
Live Blog Post

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

Live Blog Post

¿Cuántos sorteos hay por día y cuáles son los horarios?

Los sorteos de la Quiniela se realizan cuatro veces por día:

  • La Previa (a las 10).
  • La Primera (a las 12).
  • La Matutina (a las 15).
  • La Vespertina (a las 17:30).
  • La Nocturna (a las 21)
Live Blog Post

¿Qué significan los números en la Quiniela?

  • 00 Huevos
  • 01 Agua
  • 02 Niño
  • 03 San Cono
  • 04 La Cama
  • 05 Gato
  • 06 Perro
  • 07 Revolver
  • 08 Incendio
  • 09 Arroyo
  • 10 La leche
  • 11 Palito
  • 12 Soldado
  • 13 La yeta
  • 14 Borracho
  • 15 Niña bonita
  • 16 Anillo
  • 17 Desgracia
  • 18 Sangre
  • 19 Pescado
  • 20 La fiesta.
  • 21 La mujer
  • 22 El loco
  • 23 Mariposa
  • 24 Caballo
  • 25 Gallina
  • 26 La misa
  • 27 El peine
  • 28 El cerro
  • 29 San Pedro
  • 30 Santa Rosa
  • 31 La luz
  • 32 Dinero
  • 33 Cristo
  • 34 Cabeza
  • 35 Pajarito
  • 36 Manteca
  • 37 Dentista
  • 38 Aceite
  • 39 Lluvia
  • 40 Cura
  • 41 Cucho
  • 42 Zapatilla
  • 43 Balcón
  • 44 La cárcel
  • 45 El vino
  • 46 Tomates
  • 47 Muerto
  • 48 Muerto habla
  • 49 La carne
  • 50 El pan
  • 51 Serrucho
  • 52 Madre
  • 53 El barco
  • 54 La vaca
  • 55 Los gallegos
  • 56 La caída
  • 57 Jorobado
  • 58 Ahogado
  • 59 Planta
  • 60 Virgen
  • 61 Escopeta
  • 62 Inundación
  • 63 Casamiento
  • 64 Llanto
  • 65 Cazador
  • 66 Lombrices
  • 67 Víbora
  • 68 Sobrinos
  • 69 Vicios
  • 70 Muerto sueño
  • 71 Excrementos
  • 72 Sorpresa
  • 73 Hospital
  • 74 Negros
  • 75 Payaso
  • 76 Llamas
  • 77 Las piernas
  • 78 Ramera
  • 79 Ladrón
  • 80 La bocha
  • 81 Flores
  • 82 Pelea
  • 83 Mal tiempo
  • 84 Iglesia
  • 85 Linterna
  • 86 Humo
  • 87 Piojos
  • 88 El Papa
  • 89 La rata
  • 90 El miedo
  • 91 Excusado
  • 92 Médico
  • 93 Enamorado
  • 94 Cementerio
  • 95 Anteojos
  • 96 Marido
  • 97 La mesa
  • 98 Lavandera
  • 99 Hermanos

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias