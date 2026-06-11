El dólar frenó su repunte y ahora la city evalúa cómo continúa la tendencia

Tras alcanzar máximos de varios meses, las cotizaciones del dólar corrigieron a la baja este miércoles. El blue retrocedió a $1.450, el oficial cayó a $1.455 y el mayorista registró su descenso más pronunciado desde fines de abril, en una rueda marcada por un mayor volumen operado.

El dólar mostró una pausa este miércoles luego de varias jornadas de subas. El dólar blue cayó $10 y cerró a $1.450 para la venta, alejándose del máximo de $1.460 que había alcanzado el día anterior, el nivel más alto desde fines de enero.

La corrección también se extendió al segmento oficial. En el Banco Nación, el dólar minorista retrocedió $5 y finalizó la rueda en $1.4 55 para la venta, mientras que el promedio relevado por el Banco Central se ubicó en $1.460,66.

La baja más relevante se observó en el mercado mayorist a, donde el tipo de cambio descendió $8,50 hasta los $1.432,50, su menor valor desde el 2 de junio y el recorte diario más importante desde el 30 de abril. El movimiento estuvo acompañado por un fuerte incremento en el volumen operado, que alcanzó los u$s529,4 millones, unos u$s130 millones más que en la jornada previa.

Con este resultado, el dólar mayorista acumula un avance de $24,50 en junio, aunque todavía muestra una caída cercana al 1,5% en lo que va de 2026. Además, continúa lejos del techo de la banda cambiaria fijado por el Banco Central, que actualmente se ubica en $1.776,27.

Los dólares financieros también operaron en baja . El contado con liquidación (CCL) descendió hasta los $1.508,98, mientras que el dólar MEP cayó a $1.453,15, acompañando la tendencia observada en el resto del mercado.

Cuáles son los motivos de los movimientos del dólar

Detrás del retroceso aparecen cambios en la dinámica de oferta y demanda. Durante gran parte del segundo trimestre, la liquidación de exportaciones agropecuarias aportó una importante cantidad de divisas y ayudó a sostener la estabilidad cambiaria. Sin embargo, el ingreso de dólares del sector comienza a moderarse.

Al mismo tiempo, el Banco Central mantiene su estrategia de acumulación de reservas con una menor participación directa en algunas operaciones cambiarias, otorgando mayor protagonismo a la oferta y demanda privada. En ese contexto, el mercado busca un nuevo equilibrio para el tipo de cambio.

fmi bcra dolares reservas Qué factores impactaron en la oferta de dólares ChatGPT IA

Las expectativas continúan siendo moderadas. Según las últimas proyecciones relevadas por el Banco Central, el mercado estima que el dólar mayorista finalizará el año en torno a los $1.658, lo que implicaría una suba cercana al 14,5% en 2026, por debajo de la inflación esperada. A doce meses, las previsiones ubican al tipo de cambio alrededor de los $1.760.

De cara a las próximas semanas, los operadores seguirán de cerca la evolución de la liquidación del agro, la demanda privada de divisas, el nivel de intervención oficial y el impacto que puedan generar los viajes al exterior durante el Mundial sobre la demanda de dólares.