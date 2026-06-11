Selección argentina, EN VIVO: la jornada del jueves 11 de junio en el Mundial 2026

La espera terminó y faltan horas para el comienzo del Mundial 2026. Mientras millones de hinchas de todo el planeta ponen la mirada en el inicio de la Copa del Mundo, Lionel Scaloni enfrenta los últimos días antes del debut de la Selección argentina con algunos detalles por definir y la tranquilidad de haber recibido señales positivas durante la preparación.
Los cinco nombres que podrían definir el reemplazo de Leonardo Balerdi
Lionel Scaloni ya tiene definido quién ocupará el lugar que dejó vacante Leonardo Balerdi en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026 y lo anunciaría hoy. Aunque la baja corresponde a un defensor central, el entrenador sorprendió al adelantar que no incorporará a otro futbolista de esa posición y que analizará variantes en otras zonas del equipo antes de tomar una decisión definitiva.
La lesión del jugador del Olympique de Marsella obligó al cuerpo técnico a revisar las opciones disponibles a pocos días del comienzo de la Copa del Mundo. El defensor sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y quedó desafectado del plantel. Sin embargo, Scaloni considera que la defensa ya cuenta con suficientes variantes y por eso apunta a reforzar otro sector de la nómina de 26 futbolistas.