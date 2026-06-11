Selección argentina, EN VIVO: la jornada del jueves 11 de junio en el Mundial 2026

Live Blog Post

La Selección argentina se entrenó en Kansas con Julián Álvarez recuperado y Leandro Paredes bajo observación

julian alvarez

A menos de una semana del debut frente a Argelia, la Selección argentina volvió a los entrenamientos en Kansas y continúa afinando detalles para el estreno en el Mundial 2026. Después de la victoria por 3-0 ante Islandia en el último amistoso preparatorio, Lionel Scaloni encabezó una nueva práctica con la mira puesta en el arranque de la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

La noticia más alentadora de la jornada fue la presencia de Julián Álvarez trabajando a la par del grupo. El delantero dejó atrás las molestias en el tobillo que habían limitado parte de su preparación y completó la práctica sin inconvenientes. También Nahuel Molina entrenó con normalidad tras recibir el alta médica, mientras que Gonzalo Montiel continúa sumando ritmo futbolístico de cara al debut.

Por otro lado, Leandro Paredes sigue siendo monitoreado por el cuerpo técnico mientras avanza en la recuperación de la lesión muscular que sufrió antes de viajar a Estados Unidos. El mediocampista realizó una parte de los trabajos junto a sus compañeros y luego continuó con tareas diferenciadas. Con Lionel Messi, Nicolás Paz, Nicolás González y Emiliano Martínez evolucionando favorablemente, Scaloni empieza a perfilar el equipo que buscará arrancar con el pie derecho en la Copa del Mundo.