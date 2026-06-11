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11 de junio 2026 - 08:32

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del jueves 11 de junio en el Mundial 2026

Con el Mundial 2026 a punto de comenzar, Lionel Scaloni ultima detalles y busca despejar las últimas dudas en el equipo argentino.

Con el Mundial 2026 a punto de comenzar, Lionel Scaloni ultima detalles y busca despejar las últimas dudas en el equipo argentino.

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Con el Mundial 2026 a punto de comenzar, el técnico argentino ultima detalles y busca despejar las últimas dudas en el equipo argentino.

El principal interrogante del entrenador pasa por cubrir la baja de Leonardo Balerdi, quien quedó fuera de la lista por lesión. Aunque evitó adelantar quién ocupará ese lugar, Scaloni dejó entrever que la decisión está prácticamente reducida a dos candidatos y que la resolución llegará en las próximas horas. Las pruebas realizadas en los amistosos le permitieron aclarar el panorama y acercarse a una definición.

A la espera del estreno mundialista, también llegan buenas noticias desde el plantel argentino. Leandro Paredes mostró una evolución favorable tras las molestias físicas que encendieron las alarmas en los últimos días, mientras que Nicolás Paz volvió a sumar minutos y respondió de buena manera. Entre recuperados y algunas dudas por resolver, Scaloni ajusta las últimas piezas de un equipo que buscará iniciar con el pie derecho la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

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Los cinco nombres que podrían definir el reemplazo de Leonardo Balerdi

Leonardo Balerdi Argentina

Lionel Scaloni ya tiene definido quién ocupará el lugar que dejó vacante Leonardo Balerdi en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026 y lo anunciaría hoy. Aunque la baja corresponde a un defensor central, el entrenador sorprendió al adelantar que no incorporará a otro futbolista de esa posición y que analizará variantes en otras zonas del equipo antes de tomar una decisión definitiva.

La lesión del jugador del Olympique de Marsella obligó al cuerpo técnico a revisar las opciones disponibles a pocos días del comienzo de la Copa del Mundo. El defensor sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y quedó desafectado del plantel. Sin embargo, Scaloni considera que la defensa ya cuenta con suficientes variantes y por eso apunta a reforzar otro sector de la nómina de 26 futbolistas.

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La Selección argentina se entrenó en Kansas con Julián Álvarez recuperado y Leandro Paredes bajo observación

julian alvarez

A menos de una semana del debut frente a Argelia, la Selección argentina volvió a los entrenamientos en Kansas y continúa afinando detalles para el estreno en el Mundial 2026. Después de la victoria por 3-0 ante Islandia en el último amistoso preparatorio, Lionel Scaloni encabezó una nueva práctica con la mira puesta en el arranque de la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

La noticia más alentadora de la jornada fue la presencia de Julián Álvarez trabajando a la par del grupo. El delantero dejó atrás las molestias en el tobillo que habían limitado parte de su preparación y completó la práctica sin inconvenientes. También Nahuel Molina entrenó con normalidad tras recibir el alta médica, mientras que Gonzalo Montiel continúa sumando ritmo futbolístico de cara al debut.

Por otro lado, Leandro Paredes sigue siendo monitoreado por el cuerpo técnico mientras avanza en la recuperación de la lesión muscular que sufrió antes de viajar a Estados Unidos. El mediocampista realizó una parte de los trabajos junto a sus compañeros y luego continuó con tareas diferenciadas. Con Lionel Messi, Nicolás Paz, Nicolás González y Emiliano Martínez evolucionando favorablemente, Scaloni empieza a perfilar el equipo que buscará arrancar con el pie derecho en la Copa del Mundo.

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Lionel Scaloni ya tiene definido al reemplazante de Leonardo Balerdi: quién es y cuándo lo anunciaría

balerdi scaloni

A horas del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni parece haber resuelto una de las últimas incógnitas que rodeaban a la Selección argentina. Tras la lesión de Leonardo Balerdi, que obligó a liberar un lugar en la lista definitiva, el entrenador campeón del mundo aseguró que las pruebas realizadas durante la gira previa le permitieron aclarar el panorama y acercarse a una decisión sobre quién ocupará ese cupo.

Si bien el técnico evitó revelar el nombre del elegido, reconoció que la definición quedó reducida a dos alternativas y que el anuncio llegará en las próximas horas. La elección no necesariamente recaerá sobre un futbolista de las mismas características o posición que Balerdi, ya que el cuerpo técnico también analiza las necesidades generales del plantel de cara a una competencia tan exigente como la Copa del Mundo.

Mientras tanto, las sensaciones en el seleccionado son positivas. La victoria ante Islandia en el último amistoso dejó conforme a Scaloni, que destacó el estado físico y futbolístico de sus dirigidos. Además, Leandro Paredes evolucionó favorablemente de las molestias que arrastraba y Nicolás Paz volvió a sumar minutos tras recuperarse de una lesión. Con el plantel prácticamente definido y el debut cada vez más cerca, la Argentina termina de ajustar detalles para iniciar la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

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