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11 de junio 2026 - 07:41

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 11 de junio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial anotó su segunda baja consecutiva, mientras que el blue cotizó en sintonía y recortó a $1.450 y quedó por debajo del billete del Banco Nación. En tanto, los bonos soberanos cedieron y las acciones argentinas operaron con mayoría de bajas. El riesgo país superó la barrera de los 500 puntos básicos.

Este jueves, el INDEC publicará el índice de precios al consumidor (IPC) de mayo y la mayoría de las consultoras prevén una inflación entre el 2,1% y 2,5%, sería el segundo mes en desaceleración. Por otro lado, INDEC dará a conocer la valorización mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) y de la canasta básica total (CBT) en mayo.

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El INDEC da a conocer la inflación de mayo: las consultoras prevén una nueva desaceleración en torno al 2%

La desaceleración del IPC no es homogénea, ya que alimentos, transporte, salud y servicios regulados continúan concentrando buena parte de las presiones sobre los precios.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 11 de junio

El dólar oficial minorista cotiza a $1.405 para la compra y a $1.455 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.464,95 para la venta.

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