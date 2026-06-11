Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 11 de junio

El dólar oficial anotó su segunda baja consecutiva, mientras que el blue cotizó en sintonía y recortó a $1.450 y quedó por debajo del billete del Banco Nación. En tanto, los bonos soberanos cedieron y las acciones argentinas operaron con mayoría de bajas. El riesgo país superó la barrera de los 500 puntos básicos.
El INDEC da a conocer la inflación de mayo: las consultoras prevén una nueva desaceleración en torno al 2%
La desaceleración del IPC no es homogénea, ya que alimentos, transporte, salud y servicios regulados continúan concentrando buena parte de las presiones sobre los precios.