Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 11 de junio

El dólar oficial anotó su segunda baja consecutiva, mientras que el blue cotizó en sintonía y recortó a $1.450 y quedó por debajo del billete del Banco Nación . En tanto, los bonos soberanos cedieron y las acciones argentinas operaron con mayoría de bajas. El riesgo país superó la barrera de los 500 puntos básicos.

Este jueves, el INDEC publicará el índice de precios al consumidor (IPC) de mayo y la mayoría de las consultoras prevén una inflación entre el 2,1% y 2,5%, sería el segundo mes en desaceleración. Por otro lado, INDEC dará a conocer la valorización mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) y de la canasta básica total (CBT) en mayo.