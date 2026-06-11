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11 de junio 2026 - 08:30

Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del jueves 11 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

La Copa del Mundo más grande de la historia se pone en marcha este jueves con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

La Copa del Mundo más grande de la historia se pone en marcha este jueves con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

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Con una ceremonia inaugural histórica en el Estadio Azteca y el debut de México ante Sudáfrica, se pone en marcha la Copa del Mundo más grande de todos los tiempos.

La apertura del torneo también tendrá una particularidad inédita: contará con tres ceremonias inaugurales, una en cada uno de los países anfitriones. El primer acto se realizará hoy en el Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario que volverá a convertirse en el centro de la escena mundial antes del encuentro inaugural entre México y Sudáfrica.

El espectáculo comenzará a las 14:30 (hora argentina), una hora y media antes del inicio del partido previsto para las 16. El mítico Azteca, que ya fue sede de las aperturas de 1970 y 1986, hará historia al albergar una ceremonia inaugural mundialista por tercera vez. Además, se espera un emotivo homenaje a Diego Maradona y Pelé, dos leyendas cuyos nombres quedaron para siempre ligados a ese estadio y a la historia del fútbol.

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Fixture Mundial 2026: fechas, horarios, grupos y sedes de todos los partidos

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Arranca el Mundial 2026. El torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá -será la primera vez que se haga en tres países- comenzará su edición más numerosa: serán 48 selecciones y tendrá un total de 104 partidos en 16 sedes.

La ilusión para los argentinos tendrá su primera prueba el 16 de junio, cuando debute el seleccionado capitaneado por Lionel Messi en busca de defender el título obtenido en Qatar 2022.

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Mundial 2026: los 5 datos que tenés que saber antes del inicio del torneo

Copa del Mundo FIFA

El Mundial 2026 está a pocos días de comenzar. Una vez que el árbitro dé el pitido inicial en el partido inaugural entre la Tricolor y Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca, marcará el comienzo de la edición más ambiciosa en la historia.

La FIFA decidió implementar variantes en la planificación de esta competencia, ya que tendrá una importante cantidad de novedades a diferencia de sus predecesores. Con muchas curiosidades, la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá promete ser mucho más grande de lo que se anuncia en la previa.

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México y Sudáfrica abren un Mundial 2026 histórico: tres sedes, 48 equipos y Argentina como campeona defensora

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México y Sudáfrica abrirán este jueves una nueva edición del Mundial de la FIFA. El encuentro comenzará a las 16hs y se llevará a cabo en el mítico Estadio Azteca. Por primera vez en la historia, el certamen tendrá 48 equipos y se disputará en tres países: EEUU y Canadá oficiarán de anfitriones de la cita mundialista junto a los aztecas. Argentina llega como vigente campeona y candidata a defender el título. España y Francia, las otras favoritas. Durante la jornada habrá tres ceremonias de apertura: Shakira y Andrea Bocelli serán protagonistas centrales en el DF.

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