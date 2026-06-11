Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del jueves 11 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

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Fixture Mundial 2026: fechas, horarios, grupos y sedes de todos los partidos

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Arranca el Mundial 2026. El torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá -será la primera vez que se haga en tres países- comenzará su edición más numerosa: serán 48 selecciones y tendrá un total de 104 partidos en 16 sedes.

La ilusión para los argentinos tendrá su primera prueba el 16 de junio, cuando debute el seleccionado capitaneado por Lionel Messi en busca de defender el título obtenido en Qatar 2022.

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