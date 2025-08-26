SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
26 de agosto 2025 - 08:02

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial martes 26 de agosto

Quiniela.

Quiniela.

Por

Resultados de la quiniela nacional y provincial del 26 de agosto del 2025.

Live Blog Post

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra:Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras:Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras:Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras:Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

Live Blog Post

¿Cuántos sorteos hay por día y cuáles son los horarios?

Los sorteos de la Quiniela se realizan cuatro veces por día:

  • La Previa (a las 10).
  • La Primera (a las 12).
  • La Matutina (a las 15).
  • La Vespertina (a las 17:30).
  • La Nocturna (a las 21).
Live Blog Post

¿Qué significan los números en la Quiniela?

  • 00Huevos;01Agua;02Niño;03San Cono;04La Cama;05Gato;06Perro;07Revolver;08Incendio;09Arroyo;10La leche.
  • 11Palito;12Soldado;13La yeta;14Borracho;15Niña bonita;16Anillo;17Desgracia;18Sangre;19Pescado;20La fiesta.
  • 21La mujer;22El loco;23Mariposa;24Caballo;25Gallina;26La misa;27El peine;28El cerro;29San Pedro;30Santa Rosa
  • 31La luz;32Dinero;33Cristo;34Cabeza;35Pajarito;36Manteca;37Dentista;38Aceite;39Lluvia;40Cura
  • 41Cucho;42Zapatilla;43Balcón;44La cárcel;45El vino;46Tomates;47Muerto;48Muerto habla;49La carne;50El pan
  • 51Serrucho;52Madre;53El barco;54La vaca;55Los gallegos;56La caída;57Jorobado;58Ahogado;59Planta;60Virgen
  • 61Escopeta;62Inundación;63Casamiento;64Llanto;65Cazador;66Lombrices;67Víbora;68Sobrinos;69Vicios;70Muerto sueño
  • 71Excrementos;72Sorpresa;73Hospital;74Negros;75Payaso;76Llamas;77Las piernas;78Ramera;79Ladrón;80La bocha
  • 81Flores;82Pelea;83Mal tiempo;84Iglesia;85Linterna;86Humo;87Piojos;88El Papa;89La rata;90El miedo
  • 91Excusado;92Médico;93Enamorado;94Cementerio;95Anteojos;96Marido;97La mesa;98Lavandera;99Hermanos.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias