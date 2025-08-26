Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 26 de agosto

El dólar blue trepó $20, a $1.345 para la compra y a $1.365 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El dólar oficial, por su parte, cotizó a $1.326,49 para la compra y a $1.367,98 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA).

En tanto, los bonos en dólares y las acciones argentinas, tanto en la plaza local como en la extranjera, se hundieron hasta un 10% este lunes, en el marco del escándalo de corrupción que salpica al Poder Ejecutivo, en el caso por presuntas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo el mando del extitular Diego Spagnuolo.

El mercado sigue atento al devenir político por las sospechas de corrupción sobre la gestión de Javier Milei, a dos semanas de las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires.