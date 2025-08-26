SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
26 de agosto 2025 - 09:42

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 26 de agosto

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue trepó $20, a $1.345 para la compra y a $1.365 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El dólar oficial, por su parte, cotizó a $1.326,49 para la compra y a $1.367,98 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA).

En tanto, los bonos en dólares y las acciones argentinas, tanto en la plaza local como en la extranjera, se hundieron hasta un 10% este lunes, en el marco del escándalo de corrupción que salpica al Poder Ejecutivo, en el caso por presuntas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo el mando del extitular Diego Spagnuolo.

El mercado sigue atento al devenir político por las sospechas de corrupción sobre la gestión de Javier Milei, a dos semanas de las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires.

Inversiones: qué hacer con los pesos en medio de la volatilidad electoral

La volatilidad de la bolsa local podría afectar a los ahorristas que mantienen pesos líquidos o inversiones no dolarizadas.

Deuda: el Tesoro ofrecerá al mercado Lecaps, títulos dólar linked y bonos TAMAR para secar la plaza de pesos

Por Carlos Lamiral

El Gobierno enfrenta fuertes vencimientos en una semana clave de alta volatilidad en las tasas.

Escándalo por presuntas coimas: la Bolsa sufrió una de sus peores caídas del año y crece el temor en el mercado por el impacto electoral

Por Juan Pablo Marino

El mercado incorporó en los precios el escándalo político por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salpica de lleno al oficialismo, en un escenario ya enrarecido tras el reciente revés legislativo, la volatilidad de las supertasas en pesos y a menos de dos semanas de las elecciones provinciales en Buenos Aires.

Apretón monetario: el BCRA vuelve a subir encajes y permite a bancos integrarlos con títulos de la próxima licitación

La suba afecta a los encajes remunerados. En paralelo, a partir del reclamo del sector financiero, la autoridad monetaria bajó el porcentaje de encajes "cash" de cuentas a la vista.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 26 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $41 y cerró a $1.362.

