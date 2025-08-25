Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 25 de agosto

Hay fuerte expectativa por la apertura financiera de la semana, luego de las caídas de las acciones y los bonos de la semana pasada. A las dudas por el futuro del esquema monetario y cambiario, se sumaron en los últimos días novedades adversas para el Gobierno: las derrotas en las votaciones en el Congreso y el escándalo de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. La pregunta es cuánto repercutirá en los mercados.
Las bolsas europeas bajan y Wall Street hace una pausa tras alcanzar un nuevo récord
Las bolsas europeas operan a la baja ese lunes. Mientras tanto, los futuros de los índices de Wall Street anticipan una pausa luego de que el viernes alcanzaran un nuevo récord como respuesta al mensaje del presidente de la Fed, Jerome Powell, en Jackson Hole, donde abrió la puerta a un recorte de tasas de interés durante septiembre.
