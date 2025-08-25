SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
25 de agosto 2025 - 09:23

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 25 de agosto

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Hay fuerte expectativa por la apertura financiera de la semana, luego de las caídas de las acciones y los bonos de la semana pasada. A las dudas por el futuro del esquema monetario y cambiario, se sumaron en los últimos días novedades adversas para el Gobierno: las derrotas en las votaciones en el Congreso y el escándalo de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. La pregunta es cuánto repercutirá en los mercados.

Por lo pronto, el equipo económico se aferra al torniquete monetario recargado para contener el dólar. Este lunes, el Palacio de Hacienda anunciará una nueva licitación de deuda en pesos. Las tasas volverán a estar en la mira.

Las bolsas europeas bajan y Wall Street hace una pausa tras alcanzar un nuevo récord

Las bolsas europeas operan a la baja ese lunes. Mientras tanto, los futuros de los índices de Wall Street anticipan una pausa luego de que el viernes alcanzaran un nuevo récord como respuesta al mensaje del presidente de la Fed, Jerome Powell, en Jackson Hole, donde abrió la puerta a un recorte de tasas de interés durante septiembre.

La FED, preparada para bajar las tasas si la inflación de agosto no se retoba

El presidente de la FED, Jerome Powell, sacó provecho de la atención privilegiada que concita el simposio anual de Jackson Hole. Y en su última visita oficial allí, y tácita despedida, vertió un mensaje claro para una audiencia ávida de definiciones. A pesar de la persistente alza de la inflación, el banco central podría considerar una reducción de las tasas de interés en su próxima reunión del 16 y 17 de septiembre.

Por José Siaba Serrate

El Ministerio de Economía ajusta oferta de bonos para ir por $9 billones en manos de privados

En un contexto de alta volatilidad de las tasas de interés a lo que se ha sumado un fuerte ruido político a partir de algunos resultados adversos en el Congreso y denuncias de corrupción, el ministro Luis Caputo tendrá que enfrentar esta semana vencimientos por $13,8 billones, aunque un 34% de ellos están en manos del BCRA.

Por Carlos Lamiral

Boom de la IA: lo que enseña la fiebre ferroviaria del siglo XIX

El boom de la Inteligencia Artificial (IA) sigue generando debate, sobre todo, cuando se encienden alarmas en Wall Street. Un gestor especializado recurrió al auge del negocio ferroviario en EEUU para entender mejor el furor tecnológico actual.

Por Jorge Herrera

Roberto Cachanosky: "La dolarización fue un verso de campaña, sabían que era imposible"

En una entrevista con Ámbito, el economista y candidato a diputado sostuvo que "las tasas al 50% son incompatibles con cualquier actividad lícita”. Al mismo tiempo, remarcó que el caso de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad podría repercutir negativamente en el mercado, en un contexto de proximidad electoral.

Por Nazarena Lomagno

