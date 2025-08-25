Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 25 de agosto

Hay fuerte expectativa por la apertura financiera de la semana, luego de las caídas de las acciones y los bonos de la semana pasada. A las dudas por el futuro del esquema monetario y cambiario, se sumaron en los últimos días novedades adversas para el Gobierno: las derrotas en las votaciones en el Congreso y el escándalo de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. La pregunta es cuánto repercutirá en los mercados.