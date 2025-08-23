Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 23 de agosto

Resultados de la quiniela nacional y provincial del 23 de agosto del 2025.

Ya se pueden seguir en vivo los resultados ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y de Provincia , de este sábado 23 de agosto.

A la cabeza: 85 - Linterna

Letras de la Nacional: O C C R

Provincial

A la cabeza: 87 - Piojos

1: 4987

2: 5944

3: 2762

4: 3409

5: 7041

6: 1174

7: 5840

8: 8034

9: 8198

10: 9247

11: 1428

12: 7400

13: 8463

14: 9789

15: 2249

16: 5427

17: 3147

18: 5183

19: 0282

20: 4522

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

¿Cuántos sorteos hay por día y cuáles son los horarios?

Los sorteos de la Quiniela se realizan cuatro veces por día:

La Previa (a las 10).

La Primera (a las 12).

La Matutina (a las 15).

La Vespertina (a las 17:30).

La Nocturna (a las 21).

¿Qué significan los números en la Quiniela?