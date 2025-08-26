Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto opera este martes 26 de agosto







Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro tarjeta abre la semana a $2.032,63.

El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.514,80 para la compra y a $1.598,59 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.653,75 para la compra y a $1.685,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.032,63.

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 26 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $41 y cerró a $1.362.

A cuánto se vendió el dólar blue hoy, martes 26 de agosto El dólar blue se vendió a $1.365 y la brecha con el oficial terminó en apenas 0,2%.

Valor del MEP hoy, martes 26 de agosto El dólar MEP opera a $1.357,16 y se ubica debajo del oficial por primera vez en seis ruedas. Valor del dólar CCL hoy, martes 26 de agosto El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.357,01, lo cual deja una brecha con el oficial negativa de -0,4%: Precio del dólar tarjeta hoy, martes 26 de agosto El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.781. Cotización del dólar cripto hoy, martes 26 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.358,95, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 26 de agosto El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.311, según Binance.

