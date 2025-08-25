Apretón monetario: el BCRA vuelve a subir encajes y permite a bancos integrarlos con títulos de la próxima licitación







La suba afecta a los encajes remunerados. En paralelo, a partir del reclamo del sector financiero, la autoridad monetaria bajó el porcentaje de encajes "cash" de cuentas a la vista.

El BCRA subió en 3,5 puntos porcentuales los encajes remunerados.

Tal como adelantó Ámbito, el Banco Central (BCRA) volvió a subir el porcentaje de encajes remunerados que los bancos deben dejar en manos de la autoridad monetaria. Sin embargo, les permitirá a las entidades financieras integrar esos encajes mediante los títulos en pesos que el Tesoro colocará en la licitación de este miércoles.

Fuentes del BCRA explicaron a este medio que, a partir del 1° de septiembre, se subirán en 3,5 puntos porcentuales los encajes remunerados, tanto para los depósitos a la vista como para plazos fijos y fondos comunes de inversión Money Market.

Este porcentaje adicional será integrable con letras y bonos de más de 60 días de plazo adquiridos en la próxima licitación primaria de deuda en pesos. De este modo, el Gobierno, en coordinación con el Central, busca reducir la volatilidad de las tasas de interés y a la vez incrementar el financiamiento del Tesoro.

