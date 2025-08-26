El dólar blue trepó $20, a $1.345 para la compra y a $1.365 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De este modo, quedó apenas 0,2% por encima del oficial.
Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 26 de agosto
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Mercados: el dólar oficial y los paralelos se recalentaron, mientras los ADRs y bonos se hundieron con fuerza
-
El dólar blue trepó otros $20 y anotó un nuevo récord desde abril
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 26 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $41 y cerró a $1.362.
Valor del MEP hoy, martes 26 de agosto
El dólar MEP opera a $1.357,16 y se ubica debajo del oficial por primera vez en seis ruedas.
Valor del dólar CCL hoy, martes 26 de agosto
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.357,01, lo cual deja una brecha con el oficial negativa de -0,4%:
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 26 de agosto
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.781.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 26 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.358,95, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 26 de agosto
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.311, según Binance.
- Temas
- Dólar Blue
- Dólar
Dejá tu comentario