Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 26 de agosto







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue anotó un nuevo récord desde abril. Depositphotos

El dólar blue trepó $20, a $1.345 para la compra y a $1.365 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De este modo, quedó apenas 0,2% por encima del oficial.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 26 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $41 y cerró a $1.362.

Valor del MEP hoy, martes 26 de agosto El dólar MEP opera a $1.357,16 y se ubica debajo del oficial por primera vez en seis ruedas.

Valor del dólar CCL hoy, martes 26 de agosto El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.357,01, lo cual deja una brecha con el oficial negativa de -0,4%:

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 26 de agosto El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.781.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 26 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.358,95, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 26 de agosto El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.311, según Binance.