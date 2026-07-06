Los gurúes de la city proyectaron 2% de inflación para junio y prevén exportaciones por u$s100.000 millones en 2026 + Agregar ámbito en









En líneas generales, las expectativas del mercado tuvieron una leve mejora en la mayoría de las variables. Hubo un tenue ajuste al alza para el dólar tras el recalentamiento del mes pasado.

El BCRA publicó el REM de junio.

Los gurúes de la city mejoraron de manera tenue sus pronósticos de inflación y ajustaron al alza sus proyecciones para el dólar en el corto plazo, tras el recalentamiento de junio pese a que no avizoran una mayor devaluación hacia adelante. También fueron más optimistas las previsiones para el superávit comercial y la actividad económica.

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Este lunes, el Banco Central (BCRA) dio a conocer su Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM) de junio, con la participación de 44 consultoras, centros de investigación y entidades financieras. En cuanto al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el sector privado estimó una variación del 2% para el mes que acaba de finalizar, levemente por debajo del 2,1% que esperaban en el REM de mayo.

Para los próximos meses las expectativas no se modificaron demasiado. El sector privado sigue esperando que la inflación mensual perfore el 2% en agosto y para todo 2026 estima un incremento del 30% en los precios, contra un 30,5% del REM previo.

Respecto del tipo de cambio, los gurúes ajustaron al alza los cálculos para julio y agosto, tras el mayor avance que mostró el "billete verde" el mes pasado, en un contexto de menor oferta estacional de divisas. A partir de este retoque, el aumento estimado para el acumulado de 2026 se elevó del 14,5% al 15,6%, una cifra que todavía corre bastante por debajo de la inflación esperada.

Las expectativas del mercado para PBI, desempleo, saldo comercial y resultado fiscal Uno de los datos más destacados del REM fue la nueva mejora en las expectativas de superávit comercial, tanto por el lado de las exportaciones como de las importaciones. Para las ventas de todo este año, los participantes ya proyectan unos u$s100.000 millones, casi u$s1.500 millones más en comparación con lo que proyectaban en mayo. Sobre las compras, las expectativas se redujeron en casi u$s2.000 millones, hasta los u$s76.400 millones, por lo cual el resultado esperado es de u$s23.600 millones.

Por otra parte, el mercado estima un crecimiento del PBI del 3% en 2026 y un desempleo del 7,5% para fin de año, ambas variables con un incremento de 0,1 puntos porcentuales (p.p) versus el REM anterior. En paralelo, aguardan un superávit fiscal de $15,7 billones, 300.000 millones por debajo de las estimación previa.

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