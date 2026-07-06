Dólar: qué esperan los gurúes de la city para julio y a cuánto llegará a fin de año

El relevamiento del BCRA mantuvo un escenario de avance gradual para el tipo de cambio oficial, aunque con leves ajustes en las estimaciones de corto plazo. La comparación entre la mediana general y el Top 10 muestra que los analistas más precisos esperan un dólar de fin de año por debajo del consenso del mercado.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado de junio del BCRA mostró una corrección al alza en las proyecciones para el dólar oficial. En ese sentido, la mediana de los participantes espera un tipo de cambio mayorista de $1.482 para julio y de $1.673 para diciembre , mientras que el Top 10 de analistas proyecta un cierre de año más bajo, en $1.621.

A su vez, el dato cambiario corresponde al tipo de cambio nominal mayorista A3500 , medido como promedio mensual . Por eso, las estimaciones del REM no refieren al dólar minorista, al blue ni a las cotizaciones financieras.

La publicación del relevamiento llegó después de un mes en el que el tipo de cambio oficial aceleró respecto de los meses previos. Ese movimiento se dio, además, en un contexto de menor oferta estacional de divisas, moderación en las compras del BCRA y mayor demanda de cobertura por parte de los inversores.

Durante el último mes , el tipo de cambio mayorista pasó de $1.446,50 a $1.482,50, lo que implicó una suba de $36, equivalente a 2,5% . En cambio, frente al comienzo del año, cuando se ubicaba en $1.475 , el avance fue de apenas $7,50, es decir, 0,5%.

De esta manera, el movimiento reciente no modificó la lectura de una primera mitad del año con relativa estabilidad cambiaria , pero sí mostró una aceleración en el margen . Esa suba se dio en un contexto de menor oferta estacional de divisas, luego del período de mayor liquidación del agro, y de un menor ritmo de compras del BCRA en el mercado.

A su vez, la demanda de cobertura volvió a ganar lugar en las carteras, en la medida en que el dólar empezó a moverse por encima de las tasas mensuales en pesos. Por eso, aunque el mercado no incorporó una expectativa de salto cambiario, el REM de junio ajustó levemente al alza el sendero esperado para el tipo de cambio mayorista en los próximos meses.

Qué proyecta el nuevo REM

En ese contexto, el REM de junio incorporó una revisión al alza en las estimaciones para el dólar oficial, aunque mantuvo un sendero de avance mensual. Según la mediana de los participantes, el tipo de cambio mayorista promedio se ubicará en $1.482 en julio, unos $35 por encima de lo proyectado en el relevamiento anterior.

Para los meses siguientes, las proyecciones también mostraron ajustes. En concreto, el informe estimó un dólar mayorista de $1.513 para agosto, $1.548 para septiembre, $1.589 para octubre, $1.621 para noviembre y $1.673 para diciembre.

De esta manera, la comparación con el REM previo dejó correcciones al alza en buena parte del tramo relevado. Para agosto, la estimación subió cerca de $37; para septiembre, alrededor de $32; mientras que, para diciembre, pasó de $1.658 a $1.673.

Sin embargo, el dato del Top 10 mostró una diferencia frente a la mediana general. De acuerdo con la metodología del BCRA, el grupo de analistas con mejor desempeño predictivo proyectó un dólar de $1.621 para diciembre, $52 por debajo del consenso del relevamiento.

Así, el informe dejó dos señales. Por un lado, el conjunto de participantes ajustó hacia arriba el tipo de cambio esperado para los próximos meses. Por otro lado, los analistas más precisos del REM mantuvieron una estimación de cierre de año inferior a la mediana general.

Qué implica para el ahorro y la inversión

Con este marco, el REM de junio no anticipa un salto cambiario, pero sí incorporó un sendero más alto para el dólar oficial respecto del informe anterior. En paralelo, los participantes mantuvieron una inflación mensual cercana al 2% y una TAMAR esperada de 22,50% TNA para julio, equivalente a una tasa mensual de alrededor de 1,85%.

Esa comparación es la que empezó a pesar en las estrategias de inversión. En el último mes, el dólar mayorista subió 2,5%, desde $1.446,50 hasta $1.482,50, mientras que las tasas cortas se mantuvieron en niveles similares. Por eso, la tasa fija perdió parte del margen que había tenido durante la primera mitad del año, cuando el tipo de cambio mostró mayor estabilidad.

En ese sentido, desde Cohen recomendaron “cerrar posiciones de carry trade y rotar hacia instrumentos de cobertura”. La lectura de la firma apunta a que el rendimiento en pesos ya no compensa con la misma holgura el riesgo de una mayor nominalidad hacia adelante, especialmente si el dólar oficial mantiene un ritmo de avance superior al de los meses previos.

En la misma línea, desde Balanz sostuvieron que, para el corto plazo, mantienen una posición neutral en deuda en pesos, con preferencia por instrumentos de corta duración y bonos CER cortos. Para plazos más largos, en cambio, la firma mantiene una visión favorable sobre los bonos duales, ya que permiten cubrirse tanto ante eventuales subas de tasas como frente a distintos escenarios macroeconómicos.

Por su parte, IOL también puso el foco en los instrumentos con cobertura. La sociedad de bolsa destacó alternativas duales, que permiten capturar rendimientos atados a TAMAR o CER, y señaló que estos activos ofrecen protección frente a un escenario en el que las tasas, la inflación y el tipo de cambio vuelven a ganar peso en la estrategia de cartera.

Así, la conclusión para el ahorro no pasa por una dolarización total, sino por una cartera más diversificada que permita tomar mayor cobertura. El REM muestra un dólar oficial más alto que el previsto un mes atrás, pero sin una expectativa de ruptura: la mediana general proyecta $1.673 para diciembre, mientras que el Top 10 de analistas espera $1.621.