El Gobierno presentará este lunes la hoja de ruta para el pago de la deuda hasta el final del mandato

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, adelantó que el anuncio incluirá el cronograma de vencimientos en dólares y las fuentes de financiamiento.

El equipo económico de Luis Caputo anunciará el plan para cumplir con las obligaciones de deuda hasta 2027.

El equipo económico, comandado por Luis Caputo , se prepara para presentar este lunes la hoja de ruta con la cual cumplirá con sus obligaciones financieras pactadas hasta el fin del mandato del presidente Javier Milei . En el corto plazo asoman los u$s4.300 millones que deberá afrontar el 9 de julio ante bonistas privados.

El Ministerio de Economía recurrió a distintos mecanismos para afrontar los compromisos de deuda. Entre el abanico de oportunidades destacaron la renovación de REPOS , licitaciones y acuerdos con organismos multilaterales .

El secretario de Finanzas, Federico Furiase , adelantó la presentación oficial: "El lunes 6 de julio se anunciará el programa financiero del Tesoro para 2026-2027 . Incluirá el cronograma de vencimientos de deuda en dólares del Tesoro y las fuentes de financiamiento que se emplearán", dijo durante una entrevista en un streaming oficialista.

Desde el equipo económico definieron la propuesta como "un programa financiero muy conservador en términos de lo que tiene que ver con los supuestos nuevas colocaciones". El esquema se basa en el "armado de colchones en 2026" para facilitar el cumplimiento de las metas posteriores, de modo que se pueda llegar "con mucha holgura" al 2027.

Uno de los puntos centrales del anuncio será demostrar que el financiamiento "está completamente cerrado, no solamente para el 2026 sino también para el 2027". Esto explicó una nueva baja del riesgo país a la zona de los 415 puntos , una señal de mayor confianza de los inversores en que la Argentina cumplirá con sus obligaciones.

Se recurrirá a la renovación de REPOS, licitaciones, acuerdos con organismos multilaterales y la emisión de bonos en dólares, como los ya colocados con vencimientos en 2027 y 2028.

Furiase remarcó que el próximo año "va a ser menos desafiante que el 2026 en términos de las fuentes de financiamiento que tenemos que desarrollar en ese año". Esta situación permitiría "sacar tensión e incertidumbre", factores que el Gobierno asocia directamente con la baja del riesgo país y la inflación.

Respecto a la estrategia de financiamiento, el funcionario señaló que se buscaron "fuentes de financiamiento alternativas a salir en los mercados internacionales a tasas de interés significativamente más bajas". En ese sentido, aclaró que "el endeudamiento en ley extranjera es una opción", pero que no están "obligados a emitir bonos" bajo esa legislación si las tasas no son convenientes.

Los mecanismos que utilizó Economía para asegurar los pagos

Uno de los instrumentos clave que usó el Palacio de Hacienda fue la implementación de dos bonos en dólares: uno con vencimiento en 2027 y otro en 2028, finalizado el mandato de Milei. Ambos tenían como límite una colocación de hasta u$s2.000 millones. Tras haber completado esos cupos, Economía se aseguró buena parte del porcentaje final que afronta.

Entre las otras posibilidades aparecieron los organismos multilaterales. Los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial fueron los últimos aprobados por el Ejecutivo. Por un total de u$s1.750 millones, servirán como garantía para la suscripción de préstamos con bancos privados: el Banco Mundial otorgó u$s1.200 millones, mientras que el aporte del BID fue menor, por u$s500 millones.

Por último, el anuncio del Banco Central (BCRA) sobre la ampliación de REPOS hasta 2028 redujo el volumen de compromisos para el año electoral y sirvió para despejar más dudas sobre el "poder de fuego" disponible de la administración libertaria.