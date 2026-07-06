Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 6 de julio

El dólar consolidó la semana pasada su marcha alcista y culminó, en el segmento mayorista, a $1.488,50 para la venta. Los bonos en dólares cerraron en positivo y el riesgo país quedó en 415 puntos básicos. Este lunes, la expectativa está puesta en la cómo se moverán el tipo de cambio, las acciones y los títulos argentinos ya que el viernes operaron sin la referencia de Wall Street por el feriado en EEUU.