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6 de julio 2026 - 10:16

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 6 de julio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar consolidó la semana pasada su marcha alcista y culminó, en el segmento mayorista, a $1.488,50 para la venta. Los bonos en dólares cerraron en positivo y el riesgo país quedó en 415 puntos básicos. Este lunes, la expectativa está puesta en la cómo se moverán el tipo de cambio, las acciones y los títulos argentinos ya que el viernes operaron sin la referencia de Wall Street por el feriado en EEUU.

Además, se esperan los anuncios que realizará el equipo económico este lunes sobre el programa financiero 2026-2027, con el objetivo de llevar certidumbre a la city sobre los pagos de deuda en la previa de las elecciones.

La inflación mayorista en la zona euro fue del 0,2% en mayo y crecieron las ventas minoristas

El índice de precios de la producción subió 0,2% mensual en mayo, menos de lo esperado, mientras que en términos interanuales avanzó 5,9%, impulsado por la energía. Las ventas minoristas crecieron 0,2% mensual y 1,6% anual.

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Suben los futuros de Wall Street y afloja el petróleo tras los anuncios de la OPEP+

Los países exportadores de petróleo acordaron un nuevo incremento de la producción. El mercado neoyorkino anticipa una rueda alcista luego del feriado del viernes en EEUU.

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El consumo volvió a caer en junio: las ventas pyme bajaron 1,3% mensual y el semestre cerró en rojo

El comercio minorista registró una leve mejora interanual impulsada por el cobro del medio aguinaldo y el consumo asociado al Mundial. Sin embargo, las ventas cayeron frente a mayo y acumulan una baja de 2,5% en lo que va del año.

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Los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires subieron 1,4% en junio y acumulan casi 16% en el año

El incremento del primer semestre se ubicó por debajo de la inflación y un monoambiente ya cuesta $755.935 mensuales en territorio porteño.

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Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 6 de julio

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¿Quedan dólares del agro? Los cálculos que hace el mercado sobre las divisas que todavía podrían ingresar

Mientras el mercado sigue de cerca la evolución del dólar, bancos y consultoras estiman que el agro todavía podría aportar más divisas para el segundo semestre. Sin embargo, no será la única fuente que deberá recurrir el Gobierno.

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El Gobierno presentará este lunes la hoja de ruta para el pago de la deuda hasta el final del mandato

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, adelantó que el anuncio incluirá el cronograma de vencimientos en dólares y las fuentes de financiamiento.

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Kevin Warsh juega a las escondidas con la suba de tasas

Todos quieren conocer qué piensa el nuevo mandamás de la Fed, que ya pasó su primera prueba de fuego. Sin embargo, aseguran que no anticipará los próximos pasos de la política monetaria.

Por José Siaba Serrate

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Charlas de Quincho: más que vinos en Bolsa mendocina, cumpleaños de un empresario top y un 4 de Julio con ritmo local

Se habló de minería en Cuyo, pero también de las elecciones. El Gobierno sonríe sin Adorni y planea introducir colectoras para 2027. Festejo de Brito en la torre del Macro, con presencias destacadas. Nacho Torres pasó por la Rosada y debutó Ravier como vocero. Cumbre libertaria en la Patagonia terminó a los piedrazos. Despedida del embajador israelí, que confesó su pasión futbolera. Entre Elvis y Fátima pasó la celebración por la Independencia de EEUU.

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