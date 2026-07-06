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6 de julio 2026 - 21:58

Dólar blue: se mantiene en máximos del año y no afloja la presión de cambio de mes

La divisa informal operó por encima del minorista y amplió la brecha con el mayorista. En tanto, las mesas siguen la menor oferta de divisas y las señales de intervención para moderar expectativas.

El informal se mantuvo estable, mientras el retroceso del oficial amplió levemente la brecha cambiaria.

El informal se mantuvo estable, mientras el retroceso del oficial amplió levemente la brecha cambiaria.

Depositphotos

El dólar blue cerró este jueves a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, y se mantuvo en niveles elevados pese a que el tipo de cambio oficial retrocedió por primera vez en cinco ruedas. Así, el informal volvió a operar por encima del dólar minorista del Banco Nación, que se ubicó en $1.510, y amplió su distancia frente al mayorista, que cayó levemente hasta los $1.488.

La dinámica del blue se dio en un mercado que no terminó de descomprimir la presión cambiaria con el cambio de mes. Aunque el oficial cortó la racha alcista, julio arrancó con una mayor demanda de cobertura y con señales de intervención oficial para moderar las expectativas de devaluación, tanto a través de futuros como de instrumentos dólar linked. En ese contexto, los inversores siguen atentos a si la menor oferta estacional de divisas y la estrategia del BCRA alcanzan para contener a los paralelos durante las próximas ruedas.

Informate más

A cuánto operó el dólar oficial hoy, jueves 2 de julio

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.488 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 2 de julio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 2 de julio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.563,01, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 2 de julio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s61.606, según Binance.

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