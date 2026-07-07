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7 de julio 2026 - 12:32

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 7 de julio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista se toma un respiro este martes tras los anuncios del equipo económico. En paralelo, los bonos en dólares abren mixtos en Wall Street pese a que el Tesoro presentó la hoja de ruta de pagos hasta 2027.El riesgo país permanece en 409 puntos básicos, anotando un nuevo máximo en más de ocho años. Por su parte, el S&P Merval cae 0,5%.

El Gobierno anunció algunos detalles de su programa financiero 2026-2027, con el objetivo de llevar certidumbre a la city sobre los pagos de deuda en la previa de las elecciones del año próximo. La reacción inicial fue positiva y hay expectativa si en la rueda de hoy continúa el tono positivo. La city en general vio con buenos ojos el mensaje oficial, aunque persiste la prudencia de cara a las presiones cambiarias y financieras que pueda haber en el año electoral.

ADRs caen hasta 3% mientras que el riesgo país se mantiene cercano a los 400 puntos básicos

Con una reacción discreta, el mercado analiza la presentación ayer del MECON en la cual anunció las fuentes de financiamiento para los abultados vencimientos de deuda hasta el año que viene.

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J.P. Morgan recortó su proyección para el oro: ahora espera un máximo de u$s4.500 y advierte riesgos de caídas

El banco de inversión redujo de forma significativa su previsión para el 2026. Sin embargo, mantuvo una visión positiva a largo plazo.

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El mentor económico de Javier Milei anticipó una mayor dolarización y vinculó el futuro económico al respaldo político

El economista Orlando Ferereres sostuvo que los ahorristas ya comenzaron a refugiarse en el dólar ante la percepción de un tipo de cambio barato. Además, comparó el escenario actual con la "tablita" de Martínez de Hoz.

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Los bonos en dólares abren mixtos pese a que el Tesoro presentó la hoja de ruta de pagos hasta 2027

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Dólar: qué esperan los gurúes de la city para julio y a cuánto llegará a fin de año

El relevamiento del BCRA mantuvo un escenario de avance gradual para el tipo de cambio oficial, aunque con leves ajustes en las estimaciones de corto plazo. La comparación entre la mediana general y el Top 10 muestra que los analistas más precisos esperan un dólar de fin de año por debajo del consenso del mercado.

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Plazo fijo UVA vs. tradicional: ¿Cuál es la diferencia y cuál conviene más?

Dos herramientas con el mismo objetivo, pero distintas modalidades. Qué características tiene cada una y cuándo conviene elegirlas.

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Dólar: el Tesoro le canjea bonos al BCRA, que suma mayor poder de fuego para intervenir en el mercado

El Banco Central gana poder adicional para vender dollar-linked en el mercado secundario.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 7 de julio

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Las acciones globales tambalean ante dudas por las ganancias de Samsung, mientras el petróleo vuelve a subir

A pesar de los buenos resultados de la empresa de celulares coreana, el dato volvió a generar incertidumbre en el sector tecnológico, que se prepara para el debut de SpaceX en el Nasdaq 100.

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El gobierno de Japón desmiente presiones al banco central para mantener las tasas bajas

Un borrador de plan económico avivó temores de grandes gastos del gobierno y preferencia de tasas bajas. Los detalles del foco del gobierno japonés, y "el malentendido" del mercado, en la nota.

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El Gobierno va camino a eliminar el 99% de las retenciones industriales que recibió: qué productos seguirán alcanzados

En junio de 2027 quedarán apenas 143 bienes de la industria manufacturera con Derechos de Exportación. En diciembre de 2023 eran 17.229.

Por Santiago Reina

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Argentina vs Egipto, un duelo de octavos de final del Mundial 2026 que expone realidades socioeconómicas disimiles y sin ganadores

La Selección argentina buscará este martes los cuartos de final del Mundial 2026 frente a los africanos. El cruce invita a comparar dos países con historias, estructuras productivas e indicadores sociales muy distintos: del PBI y la inflación al desarrollo humano, la seguridad y la igualdad de género.

Por Gonzalo J. Zanotti

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El mercado respalda el programa de Luis Caputo, aunque persiste la cautela por el financiamiento de 2027

El equipo económico proyecta cubrir íntegramente las necesidades financieras de 2027 con una estrategia centrada en el mercado local. El plan no contempla acudir al financiamiento internacional -aunque no lo descarta- y se apoya principalmente en la compra de dólares al BCRA y en colocaciones por unos u$s5.000 millones. Sin embargo, el mercado sigue mostrando cautela debido a la incertidumbre política.

Por Erika Cabrera

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Los gurúes de la city proyectaron 2% de inflación para junio y prevén exportaciones por u$s100.000 millones en 2026

En líneas generales, las expectativas del mercado tuvieron una leve mejora en la mayoría de las variables. Hubo un tenue ajuste al alza para el dólar tras el recalentamiento del mes pasado.

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