Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 7 de julio

El dólar mayorista se toma un respiro este martes tras los anuncios del equipo económico. En paralelo, los bonos en dólares abren mixtos en Wall Street pese a que el Tesoro presentó la hoja de ruta de pagos hasta 2027.El riesgo país permanece en 409 puntos básicos, anotando un nuevo máximo en más de ocho años. Por su parte, el S&P Merval cae 0,5%.
ADRs caen hasta 3% mientras que el riesgo país se mantiene cercano a los 400 puntos básicos
Con una reacción discreta, el mercado analiza la presentación ayer del MECON en la cual anunció las fuentes de financiamiento para los abultados vencimientos de deuda hasta el año que viene.