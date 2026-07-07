Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 7 de julio

El dólar mayorista se toma un respiro este martes tras los anuncios del equipo económico . En paralelo, los bonos en dólares abren mixtos en Wall Street pese a que el Tesoro presentó la hoja de ruta de pagos hasta 2027.El riesgo país permanece en 409 puntos básicos, anotando un nuevo máximo en más de ocho años. Por su parte, el S&P Merval cae 0,5%.

El Gobierno anunció algunos detalles de su programa financiero 2026-2027, con el objetivo de llevar certidumbre a la city sobre los pagos de deuda en la previa de las elecciones del año próximo. La reacción inicial fue positiva y hay expectativa si en la rueda de hoy continúa el tono positivo. La city en general vio con buenos ojos el mensaje oficial, aunque persiste la prudencia de cara a las presiones cambiarias y financieras que pueda haber en el año electoral.