Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 12 de septiembre

Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y provincial de ayer, viernes 11 de septiembre

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 9085

2: 9793

3: 5611

4: 8939

5: 1815

6: 9204

7: 8602

8: 0499

9: 3488

10: 2114

11: 1362

12: 8299

13: 3639

14: 5188

15: 5188

16: 2613

17: 3958

18: 3623

19: 0857

20: 2538

Letras de la Nacional: ECMT

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron: