Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 12 de septiembre

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 12 de septiembre.
Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y provincial de ayer, viernes 11 de septiembre
Nacional
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 9085
- 2: 9793
- 3: 5611
- 4: 8939
- 5: 1815
- 6: 9204
- 7: 8602
- 8: 0499
- 9: 3488
- 10: 2114
- 11: 1362
- 12: 8299
- 13: 3639
- 14: 5188
- 15: 5188
- 16: 2613
- 17: 3958
- 18: 3623
- 19: 0857
- 20: 2538
Letras de la Nacional: ECMT
Provincia
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 1855
- 2: 5575
- 3: 3664
- 4: 2617
- 5: 9085
- 6: 9664
- 7: 8304
- 8: 1677
- 9: 9038
- 10: 6301
- 11: 2864
- 12: 1677
- 13: 4875
- 14: 7150
- 15: 2555
- 16: 9297
- 17: 9266
- 18: 8046
- 19: 1995
- 20: 4278