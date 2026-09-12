Dólar estable, petróleo caro y tasas globales en alza: en qué invertir para proteger la cartera

La calma cambiaria se contrapone con una mayor tensión en los mercados internacionales. En ese marco, la diversificación de las carteras de inversión se torna clave.

Después de varias semanas de nerviosismo, el mercado argentino encontró una zona de calma relativa. Pero esa calma conviene mirarla con atención, porque no es gratuita: convive con un frente externo que volvió a ponerse exigente . El Brent perforó otra vez la barrera de los u$s100 por barril y la tasa del Tesoro americano a 10 años tocó el 4,95%, su nivel más alto desde 2023, tras un dato de inflación mayorista (PPI) en Estados Unidos que sorprendió al alza. La Reserva Federal se reúne el próximo mOartes y miércoles (15 y 16 de septiembre), y el mercado ya refleja en el precio de los bonos potenciales subas de tasa.

El dato de la semana fue la inflación de agosto , que se ubicó en 1,7% —por debajo del 2,1% de julio— y acumula 21,3% en lo que va del año y 33,5% interanual. Es una buena noticia, aunque con matices : la inflación núcleo se mantuvo en 1,8%, los Regulados en 2,2% (todavía reflejando el sendero de recomposición tarifaria) y solo los Estacionales aportaron una baja, en gran medida por el fin de la temporada de vacaciones. El REM y el mercado de breakevens coinciden en proyectar una inflación de entre 1,6% y 1,8% mensual para los próximos meses, un escenario consistente con la política fiscal contractiva y la baja volatilidad cambiaria que viene mostrando el Gobierno.

El tipo de cambio, de hecho, es hoy el mejor termómetro de esa estabilidad : el oficial se movió en una banda muy angosta ($1.508–$1.515), el MEP entre $1.525 y $1.540, y la brecha entre ambos llegó a tocar mínimos históricos cercanos al 1%. A esto se suma un flujo de divisas relevante para lo que resta del año : colocaciones corporativas y subsoberanas en dólares por montos récord (YPF emitió u$s1.200 millones, la mayor colocación de una empresa argentina en 11 años, con una tasa del 7,85% a 9 años; Tecpetrol amplió su emisión a u$s430 millones al 7,25%; resta la salida de San Juan por hasta u$s600 millones) y una liquidación del agro que la Bolsa de Comercio de Rosario proyecta en u$s12.160 millones entre septiembre y diciembre. Con esa oferta de dólares, es difícil imaginar un tipo de cambio corriendo con demasiada volatilidad en el corto plazo, salvo sorpresa política o un nuevo salto del petróleo.

Ahí aparece el verdadero trade-off del momento: un Brent alto favorece a Vaca Muerta y a la balanza energética, pero también presiona sobre la inflación importada, sobre las tasas largas globales y, puertas adentro, sobre el atraso de los combustibles refinados frente al crudo internacional . Es una tensión que ya vivimos en marzo-abril con el escalamiento en Medio Oriente, y que hoy vuelve a estar sobre la mesa.

Manejo de tesorería local

Para quien administra liquidez de pesos con horizonte corto, el punto de partida sigue siendo la tasa de caución, que promedia 20% y funciona como piso de la política del BCRA en la rueda REPO. Sobre esa base, tiene sentido escalonar:

A muy corto plazo (0–90 días): Lecaps cortas y cauciones , para no resignar liquidez.

, para no resignar liquidez. A 60–90 días: instrumentos con ajuste TAMAR (por ejemplo TTD26 o TMF27), que devengan una tasa atractiva y protegen ante una eventual suba de tasas.

(por ejemplo TTD26 o TMF27), que devengan una tasa atractiva y protegen ante una eventual suba de tasas. Excedentes con horizonte algo más largo: el bono dual TMVE8 (enero 2028), que ajusta por el mayor entre dólar oficial +6% o TAMAR +7,3%, combina devengamiento de tasa con seguro de tipo de cambio, algo especialmente útil de cara a un semestre estacionalmente más demandante de dólares.

Para el inversor que busca como posicionarse en este contexto más que hablar de perfiles cerrados, tiene más sentido pensar en bloques que puedan combinar según cuánta volatilidad esté dispuesto a tolerar en cada tramo de su cartera y su horizonte de inversión.

El bloque más defensivo pasa hoy por sumar crédito corporativo de primera línea en dólares: las ONs recién colocadas de YPF (7,85% a 9 años) y Tecpetrol (7,25% a 7 años) ofrecen spreads interesantes sobre el Treasury para quien busca dólares con menor volatilidad que el riesgo soberano. Recomendamos buscar coincidir la duración de la obligación negociable que compren con su horizonte de inversión. Afuera, con el Treasury a 10 años cerca de 5%, letras del Tesoro americano de corto plazo (T-Bills a 3-6 meses) vuelven a ser una alternativa de resguardo con tasa nominal atractiva mientras dura la presión sobre las tasas largas.

El bloque más agresivo sigue estando en la renta variable. Dentro del universo de renta variable global, Alphabet, Meta y Nvidia se destacan hoy como las posiciones de mayor atractivo relativo dentro del grupo de las Magnificent 7. Alphabet y Meta combinan crecimiento de doble dígito en ingresos con múltiplos de P/E forward sensiblemente por debajo del promedio del sector tecnológico —16x y 23x respectivamente—, mientras el consenso de Wall Street les asigna un upside implícito de entre 20% y 30% sobre precios actuales, respaldado por calificaciones de "Strong Buy" y "Moderate Buy" con amplia cobertura de analistas. Nvidia, por su parte, continúa siendo el proxy más directo de la expansión estructural en inteligencia artificial y cómputo acelerado, con un potencial de suba estimado por el consenso analista en torno al 46%, sostenido por una demanda de infraestructura de datacenters que aún no muestra señales de desaceleración.

Complementar estas posiciones con exposición al S&P 500 permite capturar el crecimiento agregado de la economía estadounidense y diversificar el riesgo idiosincrático de las tecnológicas individuales, suavizando la volatilidad de una cartera concentrada en el sector. En conjunto, esta combinación ofrece una relación riesgo-retorno atractiva: participación en los motores de innovación y rentabilidad más consolidados del mercado global, sin incurrir en los múltiplos más exigentes que hoy presentan otros nombres del mismo grupo, como Apple o Tesla

En síntesis

La Argentina llega a este nuevo round de tensión internacional en mejores condiciones que en episodios anteriores: disciplina fiscal, orden monetario y un flujo de dólares corporativo y agroexportador que da margen. Pero el contexto global —petróleo arriba de u$s100, tasas largas en máximos de tres años y una Fed que define tasas esta semana— exige carteras con capas: liquidez bien remunerada para el día a día, crédito de calidad y tasa real para el core, y una porción acotada de riesgo direccional en acciones para capturar el ciclo de crecimiento global.

Socio en AT Inversiones.