El dólar blue registró su cuarta suba semanal en el último mes y amplió la brecha con el oficial + Agregar ámbito en









El paralelo volvió a mostrar escasos movimientos en una rueda sin sobresaltos. En tanto, el mayorista retrocedió con fuerza y volvió a ampliar la distancia entre ambas cotizaciones.

El paralelo se mantuvo en $1.545 para la venta, mientras el mayorista volvió a retroceder.

El dólar blue cerró este viernes 11 de septiembre a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, sin cambios respecto de la jornada previa. El paralelo transitó una semana marcada por movimientos cortos y alternados, con oscilaciones mayormente entre $1.540 y $1.545 para la venta y variaciones diarias de apenas $5. Finalmente, acumuló un avance de $5 entre lunes y viernes, y anotó su cuarta suba en las últimas cinco semanas.

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En contraste, el dólar mayorista retrocedió $4,50, o 0,3%, en la semana y cerró en $1.508,50. Así, la brecha entre ambas cotizaciones volvió a ampliarse hasta el 2,42%.

A su vez, la baja del mayorista estuvo explicada por una mayor oferta de divisas, que logró abastecer con holgura la demanda de cobertura durante buena parte de la rueda. En ese marco, el tipo de cambio tocó un máximo de $1.513,50 por la mañana, pero luego cayó hasta $1.507,50 antes de recuperar apenas terreno sobre el cierre. Al mismo tiempo, el volumen operado en contado trepó a u$s835,4 millones, mientras en futuros se negociaron u$s1.202 millones.

Por su parte, el BCRA compró u$s5 millones, la menor adquisición de la semana entre las jornadas en las que intervino, y acumuló u$s42 millones en los últimos cinco días y u$s123 millones en septiembre. Con todo, el mayorista terminó la semana apenas 50 centavos por encima del viernes anterior, una variación que confirma la estabilidad de la cotización alrededor de los niveles alcanzados en las últimas dos semanas.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 11 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.508,5 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 11 de septiembre El dólar CCL cerró a $1.603,9 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.0%. Valor del dólar MEP hoy, viernes 11 de septiembre El dólar MEP cerró a $1.538,06 y la brecha con el dólar oficial es de 1.9%. Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 11 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.989. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 11 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.590,18, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 11 de septiembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s77.384, según Binance.