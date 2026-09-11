El dólar sostiene sus máximos ante la crisis energética en Medio Oriente mientras el yen busca rebotar

El dólar roza máximos semanales y el crudo sostiene los u$s100 tras la escalada en el mar Rojo. El alza energética reaviva las presiones inflacionarias y acelera las apuestas de suba de tasas de la Fed.

El dólar se mantuvo firme cerca de sus máximos por temores energéticos en Medio Oriente, mientras el yen buscaba recuperarse.

Durante la sesión bursátil asiática del viernes, el dólar se mantuvo cerca de sus valores máximos de la última semana . El impulso respondió al resurgimiento de los temores por posibles interrupciones en el suministro energético en Medio Oriente, un factor geopolítico que presionó al alza los rendimientos de los bonos soberanos y disparó las cotizaciones del petróleo.

El índice del dólar estadounidense , que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de seis divisas de referencia, cotizó estable en 99,084 unidades, tras haber tocado en la jornada previa su nivel más alto desde el 7 de septiembre. La firmeza de la moneda se dio luego de conocerse que los precios al productor en Estados Unidos aumentaron un 0,4% en agosto, en línea con lo previsto por el mercado, impulsados principalmente por el rebote en los costos de la energía.

De esa manera, Tony Sycamore, analista de mercado de IG en Sídney, señaló que "el dólar estadounidense, considerado un valor refugio, se apreció gracias a los flujos de aversión al riesgo , impulsado por el alza de los precios de la energía, que ha elevado al 70% la probabilidad de que la Fed suba las tasas la próxima semana".

Cabe precisar que los precios de la energía rompieron una racha al alza de cinco días , y los futuros del crudo Brent bajaron un 0,6%, hasta situarse en u$s106,99 el barril durante la sesión asiática.

Las dos principales referencias del mercado petrolero lograron sostenerse esta semana por encima de los u$s100 el barril . En el caso del crudo Texas (WTI) , los contratos de futuros perforaron ese techo el jueves por primera vez desde el pasado 21 de mayo. El salto en las cotizaciones se dio a la par de una mayor tensión bélica, tras la toma de la ciudad yemení de Mocha por parte de los hutíes y su posterior avance por el litoral del mar Rojo hacia posiciones estratégicas.

Las dos principales referencias del mercado petrolero lograron sostenerse esta semana por encima de los u$s100 el barril.

El yen

El yen mostró firmeza en la jornada frente a las principales divisas globales. El dólar cayó un 0,2% hasta las 154,105 unidades por yen, consolidando su segunda semana en terreno negativo. En la misma línea, el euro anotó una baja del 0,2% para situarse en 178,99 yenes, en una reacción posterior al ajuste al alza de los tipos de interés decidido el jueves por el Banco Central Europeo.

Cabe precisar que la moneda japonesa recuperó algo de fuerza luego de conocerse este viernes que la inflación mayorista avanzó un 7,6% interanual en agosto, un dato que refuerza los argumentos a favor de una nueva subida de las tasas de interés este mismo mes.

La inflación mayorista en Japón subió 7,6%, reforzando la expectativa de subida de tasas del Banco de Japón. ecobolsa.com

El Banco de Japón tiene previsto subir las tasas de interés la próxima semana, en unos 25 puntos básicos, y podría dar señales de un endurecimiento más rápido en el futuro si las presiones sobre los precios aumentan el riesgo de que la inflación se dispare, según fuentes de la agencia Reuters.

La presión sobre la Fed

Bajo este escenario, los mercados aguardan la publicación del índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos, prevista para este viernes. El indicador representa uno de los últimos datos macroeconómicos de peso antes de la reunión de política monetaria que la Reserva Federal mantendrá la próxima semana.

Los futuros sobre los fondos federales están descontando una probabilidad implícita del 71,1% de que se produzca una subida de 25 puntos básicos en la próxima reunión de dos días del banco central estadounidense, que finalizará el 16 de septiembre, frente a una probabilidad del 61,2% en la sesión bursátil anterior, según la herramienta FedWatch del CME Group.