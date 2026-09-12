Donald Trump dijo que un conflicto entre Argentina y Reino Unido por Malvinas sería un "desastre" y advirtió que podría "intervenir"

El presidente de EEUU se refirió a las tensiones entre ambos países y aseguró que están “enfadados” por las islas. En las últimas horas, el mandatario argentino Javier Milei suspendió su viaje planificado a Londres.

"Estoy seguro que me involucrarían en ese desastre potencial", se sinceró Trump sobre la posición de ambos países sobre las Islas.

El presidente de EEUU, Donald Trump , advirtió este sábado que un eventual conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas sería un “desastre potencial” y aseguró que podría intervenir para intentar resolverlo si ambos países se lo solicitaran. Las declaraciones tuvieron lugar luego de que el republicano se reuniera con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, en Dublin .

Frente a la prensa, Trump afirmó que las Malvinas le parecen “muy interesantes” y sostuvo que Argentina y Reino Unido son actualmente “dos países” que están “enfadados” entre sí .

En ese contexto, señaló los problemas que enfrenta el Reino Unido en otras áreas y planteó dudas sobre la posibilidad de que el país esté dispuesto a desplazarse hasta el Atlántico Sur ante un eventual conflicto, argumento que ya había esbozado anteriormente frente a una entrevista con The Daily Telegraph, donde además aseguró que "revisará la posición de EEUU" en referencia a la disputa.

En esa ocasión, el estadounidense también reclamó la falta de apoyo del Reino Unido a su país en medio del conflicto con Irán. No obstante, este sábado, Trump explicó: “ (Los británicos) tienen un pequeño problema con la inmigración , con la energía y otros asuntos que deben resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos".

A su vez, agregó: "Estamos hablando de semanas en barcos. Estoy seguro que me involucrarían en ese desastre potencial, pero probablemente sería capaz de solucionarlo”. En otro apartado de sus dichos, sostuvo que está seguro de que "lo llamarán para intervenir en ese posible desastre , pero si lo hacen, probablemente pueda resolverlo”, indicó el medio The Independent.

“(Los británicos) tienen un pequeño problema (...) así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos", sostuvo Trump sobre los esfuerzos de Reino Unido sobre las Islas.

“Estuve allí cuando fue la primera guerra. Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes se condujeron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos", respondió al ser consultado sobre si apoyaría a Reino Unido en un nuevo conflicto .

"Estoy seguro que me involucrarían en ese desastre potencial, pero probablemente sería capaz de solucionarlo”, confesó el mandatario desde Dublin. GBNews

En ese mismo intercambio, el presentadora Bev Turner le expresó que "en el Reino Unido están preocupados por las Malvinas" mientras el mandatario apuntó al gobierno británico por la falta de apoyo a su ofensiva contra Irán. “Tu país no se está manejando bien. No olvides que obtiene un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz y no estuvieron allí para ayudarme”, manifestó.

El respaldo de Israel y la cancelación del viaje de Milei a Londres

Esta semana, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, pidió al primer ministro Benjamín Netanyahu que el país reconozca la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y que imponga sanciones contra Reino Unido mientras continúe lo que calificó como una “ocupación” del territorio.

Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino. Los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí… — (@itamarbengvir) September 7, 2026

“Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”, sostuvo Ben Gvir en su cuenta de X. El funcionario israelí también cuestionó las actividades petroleras desarrolladas en el archipiélago. “Los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino”, afirmó.

Por otro lado, en las últimas horas el presidente Javier Milei suspendió el viaje a Londres previsto para el próximo 21 de octubre, según confirmaron fuentes oficiales a Ámbito. La gira, que contemplaba una disertación en la Universidad de Oxford y una reunión con empresarios, quedó sin efecto, aunque por el momento el Gobierno no informó los motivos de la decisión.

La visita al Reino Unido, que no contemplaba un encuentro con el primer ministro Andy Burnham, iba a concretarse en medio del recrudecimiento de las diferencias con ese país por la soberanía de las Islas Malvinas y después de que el Gobierno decidiera llevar nuevamente el reclamo argentino ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La suspensión se conoció pocas horas después de que fuentes oficiales habían confirmado que Milei viajaría a Londres.