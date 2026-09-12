Los gobernadores se distancian de Javier Milei en la antesala de los debates por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral

La Casa Rosada recibe señales de alerta desde el Congreso. La coparticipación volvió a caer en lo que va de 2026 y el Gobierno reactivó los ATN para aliviar a los distritos. Los mandatarios prevén que La Libertad Avanza competirá en sus provincias el año próximo.

Mientras el oficialismo alista sus lanzas para los debates del Presupuesto 2027 y la reforma electoral , los gobernadores toman distancia de Nación con un ojo puesto en las elecciones del año próximo. Lo que hasta hace poco era un Congreso amigable para La Libertad Avanza (LLA) empezó a enviar señales de alerta , con participación directa de los jefes provinciales.

La trama reciente de reveses legislativos para Javier Milei tiene su génesis en la tortuosa sesión en el Senado por la ley de Inviolabilidad Privada, cuando las provincias aliadas se desmarcaron de la reforma de la ley de Tierras y del Sistema de Manejo del Fuego. El proyecto logró media sanción pero perdió buena parte de su espíritu en la poda.

Después, la Casa Rosada consiguió oxígeno con la luz verde de Diputados a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA e Inocencia Fiscal II. No obstante, el viento de cola fue apenas un soplo. La oposición impuso el miércoles pasado su agenda en la Cámara baja con apoyo de bloques dialoguistas y abordó la emergencia en Discapacidad y proyectos de desendeudamiento para las familias.

La asonada contó con respaldos de legisladores que responden a caciques dialoguistas: Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Además, Patricia Bullrich no pudo evitar la caída de una sesión en el Senado pautada para el jueves, que pretendía avanzar con la nueva ley de Biocombustibles . El proyecto suscita chispazos incluso entre las provincias.

Mientras que Tucumán , Jujuy y Salta se muestran a favor, Buenos Aires , Córdoba y Santa Fe se oponen frontalmente, advirtiendo que el ingreso de las compañías integradas -es decir, las grandes cerealeras- al mercado de biodiésel llevaría a la quiebra a centenares de pymes. Por ahora, el debate quedó en stand by. Los mandatarios ya avisaron: ahora el espadeo es proyecto por proyecto.

El juego de los gobernadores

Ni siquiera la reactivación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) tras un agosto sin movimientos logró encuadrar a los gobernadores. El martes, el Ministerio de Economía habilitó fondos por $12.000 millones para tres distritos. Jujuy y La Pampa recibieron $3.500 millones cada uno. El caso pampeano es particular, ya que se trató del primer desembolso en ese concepto que percibe en la era Milei.

De todos modos, el peronista Sergio Ziliotto no tuvo tiempo para festejar. 48 horas más tarde, el Gobierno decretó que el 100% de las regalías del complejo hidroeléctrico de Los Nihuiles le corresponden a Mendoza, desatando una nueva escalada en el conflicto por el río Atuel entre ambas jurisdicciones.

"No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías. ¡No nos quedaremos quietos!", protestó Ziliotto en sus redes sociales.

Muy felices de recibir en Misiones al querido colega gobernador @Kicillofok. Seguimos fortaleciendo el trabajo entre nuestras provincias, compartiendo conocimiento y abriendo nuevas oportunidades para que la producción misionera llegue a más mercados. Las provincias somos la… pic.twitter.com/FC7D4RDVX4 — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) September 10, 2026

Misiones, en tanto, fue la que recibió el mayor monto: $5.000 millones. No es casualidad. La Casa Rosada busca evitar que, tras su divorcio con Carlos Rovira, el gobernador Hugo Passalaqcua termine cerrando filas con la oposición. Las fotos que colecta Passalacqua no son auspiciosas para Milei. El miércoles recibió a Axel Kicillof, con quien compartió una agenda con críticas ásperas a Nación. Previamente había hecho lo propio con Sergio Uñac y una comitiva del peronismo federal. No se descarta que, en caso de ir por la reelección, confluye con el PJ provincial.

En el territorio no todos creen en la pelea entre el jefe provincial y Rovira. Incluso deslizan que se comprobará fehacientemente si ambos juegan con sellos propios en 2027. LLA confía en que puede ganar el distrito y dos nombres pican en punta: el diputado Diego Hartfield y el titular del partido en suelo misionero, Adrián Nuñez.

Precisamente, los entuertos electorales son los que empiezan a meter ruido en la relación entre los mandamases y los Milei. No son pocos los caciques dialoguistas que creen que los libertarios los desafiarán en sus pagos chicos el año próximo. Esa desconfianza se traslada al Congreso. Por el momento, ya hay una confirmación: el tucumano Lisandro Catalán se lanzó e intentará arrebatarle Tucumán al justicialismo.

Lisandro Catalán, el candidato de los hermanos Milei en Tucumán.

La victoria del peronismo cordobés el domingo pasado en Marcos Juárez, el kilómetro cero de Cambiemos, exhibió los peligros de la dispersión, ya que el voto reactivo al justicialismo no tuvo una oferta unificada. Karina Milei tendrá la palabra final para sellar acuerdos con gobernadores. Por ahora, se mantienen las alianzas con Alfredo Cornejo, el chaqueño Leandro Zdero y el entrerriano Rogelio Frigerio.

Resta saber si se revalida la unidad porteña con Jorge Macri y si, además, se suman otros caciques, como el chubutense Ignacio Torres, el sanjuanino Marcelo Orrego o el puntano Claudio Poggi. A escala, el 1 de noviembre habrá una reyerta que merecerá atención, ya que Bariloche, la principal ciudad de Río Negro, irá a las urnas para reformar su Constitución.

La alianza entre el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés enfrentará al PJ y a la unión del PRO con LLA. Un escenario similar en cuanto a la oferta podría darse en las elecciones provinciales, por lo que la compulsa barilochense será un tubo de ensayo.

Hemos tomado la decisión de que las elecciones provinciales se realicen junto con las nacionales, y así se lo comunicamos al Gobierno nacional.



Esta definición responde además a la necesidad de darle previsión a todos los partidos y a un principio que sostenemos desde el primer… — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) September 11, 2026

En cuanto a los números, la coparticipación federal tampoco ayudar a sumar voluntades entre las provincias. Un informe de la Fundación Encuentro da cuenta de que la única provincia que recibió más fondos que el año pasado fue Catamarca, con una suba del 0,3%. Raúl Jalil, cercano al Gobierno, anunció este viernes que no desdoblará las elecciones, tal como anticipó Ámbito.

El estudio indica que en el acumulado del año, el conjunto de las 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires perdieron 1,2% de fondos respecto del año pasado.

"Las transferencias automáticas crecieron levemente de manera interanual en el mes de agosto impulsadas por el buen desempeño del Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, el acumulado muestra una baja del 1,2% real respecto a igual período de 2025", indica el estudio.

La reforma electoral tiene a la eliminación de las PASO como su punto más espinoso. Una alternativa que contaría con mayor apoyo de los aliados es la suspensión, similar a lo que ocurrió 2025. El Gobierno, además, debe presentar el Presupuesto antes del 15 de septiembre. Previamente, avanzará con el proyecto por Malvinas anunciado por el Presidente, una iniciativa que, de no mediar ningún cisma, pasaría sin sobresaltos.