Crisis habitacional: casi el 40% de los jóvenes de entre 25 y 35 años no puede independizarse

Los jóvenes encuentran serias dificultades en el acceso a la vivienda. San Román Propiedades

Cerca de 2,5 millones de jóvenes de entre 25 y 35 años no pueden independizarse de su hogar de origen, ya que no pueden acceder a una casa propia ni soportar el gasto fijo de un alquiler, según datos del Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda Argentina (OFAVA) en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). La cifra representa el 37% de la población total de esa edad.

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Asimismo, dentro de los jóvenes que todavía viven con sus familias, el 46%, es decir, alrededor de 1,2 millones de personas, reside en hogares que presentan algún tipo de déficit habitacional. Los hogares encabezados por personas de entre 25 y 34 años son aquellos que mayor déficit habitacional presentan frente a todas las franjas etarias, al alcanzar el 52%, en comparación con el 40% del promedio nacional. Incluso, entre los hogares cuyo jefe tiene entre 18 y 24 años llega al 46%, mientras que desciende al 44% entre los de 35 a 44 y hasta el 31% entre los mayores de 65 años.

El acceso a la vivienda se complica para los jóvenes La diferencia generacional aparece con fuerza al analizar el denominado "allegamiento", que identifica la existencia de más de un hogar dentro de una misma vivienda. Este indicador alcanza al 13% de los hogares encabezados por jóvenes de entre 18 y 24 años, pero cae progresivamente, hasta apenas 1%, entre los mayores de 65.

Entre los hogares con jefes de 25 a 34 años, en tanto, se destacan los problemas vinculados con viviendas que pueden ser recuperadas mediante mejoras y las situaciones de hacinamiento. Ese componente alcanza al 29%, el nivel más elevado entre todas las edades analizadas.

Como para cualquier variable socioeconómica, no es lo mismo nacer en el norte, en el centro o en el sur. Tucumán tiene la mayor proporción de jóvenes de 25 a 35 años que no lograron emanciparse, con 56%, seguida por Santiago del Estero y Jujuy, ambas con 53%; Salta, con 52%; y Catamarca, con 49%. En el otro extremo aparece la Ciudad de Buenos Aires, donde la proporción se reduce al 24%.

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentra poco más de un millón de jóvenes no emancipados, cerca del 40% del total nacional, aunque su peso se corresponde en buena medida con la cantidad de población que vive en territorio bonaerense. Argentina necesita alrededor de 2,5 millones de viviendas nuevas La dificultad de los jóvenes para abandonar el hogar familiar se inserta en un problema habitacional mucho más amplio. En Argentina, 5.983.241 hogares presentan al menos una dimensión deficitaria, equivalente al 40,3% del total. Dentro de ese universo, alrededor de 2 millones de hogares necesitan una vivienda nueva, mientras que poco más de 4 millones podrían mejorar su situación mediante refacciones, ampliaciones o conexiones adecuadas a servicios básicos. Sin embargo, al incorporar la demanda potencial que representan los jóvenes que todavía no pudieron formar su propio hogar, la necesidad es mayor. El OFAVA calculó que hacen falta aproximadamente 2,5 millones de viviendas nuevas. La cifra contempla cerca de 1,5 millones de unidades para solucionar el déficit cuantitativo, unas 430.000 por situaciones de allegamiento y, como mínimo, otras 500.000 viviendas vinculadas con la demanda potencial de jóvenes no emancipados. Si bien frente a 2016 bajó un poco el déficit habitacional (de 43,8% a 40,3%), no se logró penetrar fuertemente en el acceso a la vivienda. Para tener una idea de la variación, el indicador bajó al 41,5% en 2019, volvió a subir hasta 43,1% durante la pandemia y tocó un piso de 39,3% en 2023. Desde entonces volvió a aumentar levemente hasta el nivel actual.

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