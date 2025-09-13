La esposa de Charlie Kirk rompió el silencio tras el asesinato de su marido: "Su voz permanecerá"

Erika Frantzve brindó una conferencia de prensa donde se refirió al trágico episodio. Allí aseguró que continuará el legado de su esposo.

Días después del crimen de Charlie Kirk en Utah , su esposa Erika Frantzve brindó una conferencia de prensa desde el estudio que utilizaba el activista conservador y compartió un mensaje cargado de emoción. “Nunca se rindió. Uno de sus lemas era nunca rendirse . Así que quiero decir que nunca nos rendiremos ”, expresó frente a un atril con la imagen del fundador de Turning Point USA y una leyenda que decía: “Que Charlie sea recibido en los brazos misericordiosos de Jesús, nuestro amado salvador”.

En su discurso, Erika aseguró que transformará el movimiento que inició su esposo en “ el acontecimiento más grande que Estados Unidos haya visto jamás” e invitó a la juventud norteamericana a sumarse. “Prometo que nunca dejaré que tu legado muera”, afirmó.

También anunció que la gira universitaria que impulsaba el activista continuará : “Habrá aún más giras en los próximos años. En un mundo lleno de caos, duda e incertidumbre, la voz de mi esposo permanecerá”.

La viuda relató que le resulta difícil conciliar el sueño desde el asesinato y reveló el duro momento que atravesó con su hija . “¿Qué le decís a una niña de tres años? Cariño, papá te quiere mucho. No te preocupes. Está de viaje de trabajo con Jesús y puede pagar tu presupuesto de arándanos”, contó conmovida. A continuación, dejó un mensaje directo a Charlie: “Estoy deseando volver a verte algún día”.

Erika Kirk agradeció a las fuerzas de seguridad y a los equipos de emergencias por sus intentos de salvarle la vida a su esposo. También destacó el apoyo del personal de Turning Point USA, del vicepresidente J.D. Vance y de Donald Trump.

El presidente estadounidense fue quien confirmó la muerte del activista a través de un posteo en Truth Social: “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk falleció. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia”.

Mensaje al asesino y avances en al investigación

La viuda también se dirigió al presunto autor del crimen con palabras cargadas de firmeza: “No tenés idea del fuego que encendiste en esta esposa; mi llanto resonará en todo el mundo como un grito de guerra”.

El jueves por la noche, el FBI detuvo a un joven identificado como Tyler Robinson, de 22 años, señalado como principal sospechoso. Robinson se entregó voluntariamente a la policía.

De acuerdo con las pesquisas, el detenido había comentado antes del ataque que Kirk visitaría un campus universitario en Utah y que “estaba lleno de odio”. Además, había enviado un mensaje en el que decía que iba a recoger un arma en un “lugar seguro”.

La historia de amor de Erika y Charlie Kirk

El vínculo entre Charlie y Erika comenzó en un bar de Nueva York en 2018. Según relató el propio activista en un video de Turning Point USA, aquella primera cita se transformó en una larga conversación que “fue más cercana a una entrevista que a una salida casual”.

La relación avanzó con rapidez y, en diciembre de 2020, Kirk le propuso matrimonio. La boda se celebró en mayo de 2021 en Arizona, en una ceremonia íntima, sin padrinos ni damas de honor.

Posteriormente, la pareja formó una familia con la llegada de dos hijos: una niña nacida en agosto de 2022 y un niño que nació en mayo de 2024. Ambos decidieron mantener la privacidad de sus pequeños, sin publicar fotos ni revelar sus nombres. “En un mundo donde todo se pone en redes sociales, nosotros decidimos mantener la cosa en privado”, explicó el activista en Instagram.