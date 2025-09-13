Una famosa cadena de belleza se declaró en quiebra y cerrará 32 sucursales: qué pasará con el resto de los locales

Reconocida franquicia británica de locales de productos de belleza, higiene y salud corporal se declara en quiebra después de un colapso financiero.

El cierre de más de 30 sucursales de una empresa con 50 años de trayectoria en el mercado.

La empresa BodyCare es una franquicia de tiendas especializadas en belleza y cuidado personal que se fundó en 1970. En 2025 atravesaron una dura crisis financiera que desembocó en la bancarrota y eventual cierre de 32 de 147 sucursales en toda Inglaterra.

El anuncio vino acompañado del cierre automático de su página web , la cual actualmente solo presenta un mensaje de disculpas a sus clientes por la despedida de la empresa. Este suceso está afectando a los más de mil empleados que registra la empresa.

Tras 50 años en el mercado cosmético, la empresa se declaró en quiebra y ya cerro 32 sucursales en toda Inglaterra. Entre los principales motivos por los que atraviesa esta crisis financiera, se encuentra el hecho de que los compradores se inclinan cada vez más hacia compras digitales y se alejan de los locales físicos.

Si a esto se le suma el aumento en los precios de los alquileres e insumos, se logra el coctel de colapso económico que vive la empresa actualmente. BodyCare intentó reavivar sus ventas en cuanto notó una menor cantidad de clientes que ingresaban a sus tiendas: intentaron abarcar más áreas sumando otros productos de uso diario al catalogo, como papel higiénico, detergente, perfumes y hasta las uñas push on que se aplican en casa. No obstante, ninguno de estos intentos funcionó.

Esta decisión afectó principalmente a los 450 empleados despedidos repentinamente. En cuanto al resto de trabajadores de sucursales aún abiertas ya recibieron una aviso de posible despido por cierre, lo cierto es que están con la incertidumbre de si BodyCare va hacia un cierre definitivo de manera progresiva, cerrando tiendas por etapas.

Quebró BodyCare: qué pasará con las sucursales

Tras el cierre inminente de las 32 sucursales de BodyCare en Inglaterra, la firma asesora Interpath Advisory fue nombrada como administradora para gestionar la situación financiera de la compañía. Su director general, Nick Holloway, dijo que "siguen siendo tiempos difíciles para los comercios minoristas tradicionales, ya que el aumento de los costes y la reducción del gasto de los consumidores siguen lastrando considerablemente las operaciones comerciales".

Las sucursales de Wrexham, Beverley, Morecambe y Yorkshire ya fueron desalojadas y Holloway confirmó que las 115 restantes quedaran abiertas y seguirán operando muy posiblemente con liquidaciones y descuentos, en tanto analizan otras opciones para manejar la situación, entre las que se considera la búsqueda de un comprador.