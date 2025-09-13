Mike Tyson defendió a la Pulga: el día que Canelo Álvarez quiso pegarle a Messi por un invento de las redes

La leyenda del boxeo y una situación en la cuál quiso defender al 10 por los dichos del mexicano.

El fútbol y el boxeo suelen ir por caminos separados . Sin embargo, un insólito hecho cruzó a las dos mayores leyendas de ambos deportes: Lionel Messi y Mike Tyson .

Lo que debía ser una victoria en la Copa del Mundo de Qatar 2022 para la Albiceleste, tuvo un particular cruce entre Saúl Canelo Álvarez y Lionel Messi, en el cuál llegó a intervenir el legendario boxeador.

Messi fue el encargado de abrir el partido ante el conjunto de América del Norte, y luego Enzo Fernández sentenció la historia. Así, los de Scaloni encaminaron su rumbo en el Mundial, mientras que la Tri quedaba bastante complicada.

La Pulga intercambió su camiseta con Andrés Guardado y luego, en un vídeo que circuló en redes, se ve como en el vestuario, pone la camiseta del rival en el piso . La misma iba a ser llevada luego por los utileros, algo normal en el fútbol, pero para alguien del boxeo que no entiende el contexto de los vestuarios, fue una falta de respeto.

Pero si la cara principal del boxeo en el mundo en la actualidad estaba enojado por eso y el resultado, lo que hizo escalar el conflicto hasta convertirse en una amenaza contra el argentino fue una imagen fake. La misma mostraba una edición en la que mostraba una foto de la camiseta de México como trapo de piso y que había sido compartida por el mismo Messi.

El pugilista aumentó sus insultos contra el capitán de la Albiceleste e incluso amenazó con golpearlo, pero no esperaba que una leyenda de su deporte salga en defensa del futbolista.

la-foto-falsa-que-causo-el-enojo-de-canelo-53QCDF4V55BKJPNHDULWCL7QPA La imagen que hizo enojar a la figura del boxeo mexicano.

Tyson no dudo: desafió al mexicano para defender a la Pulga

“Alguien llamado ‘Canelo’ amenazó a Messi. Si él se atreve a tocar a Messi, tendré que volver al ring”, dijo Mike Tyson en una entrevista a BBO Sports. Iron Mike no es muy fanático de fútbol, pero tiene un cariño particular por Argentina, incluso cuenta con una camiseta albiceleste firmada por Diego Maradona.

Tras el Mundial de Brasil 2014, el que fuera conocido como "el hombre más malo sobre el planeta tierra" se hizo fanático de la Pulga también. Por esto, los dichos de Canelo no fueron de su agrado, aunque nada pasó a mayores. El mexicano se disculpó al entender que había malinterpretado todo y nunca más volvieron a tocar el tema.