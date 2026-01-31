Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 31 de enero

1: 6665

2: 8344

3: 8954

4: 6217

5: 5963

6: 0213

7: 8275

8: 1097

9: 8659

10: 2863

11: 8333

12: 8394

13: 6478

14: 0639

15: 3568

16: 5467

17: 7986

18: 6890

19: 2845

20: 0560

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).