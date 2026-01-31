SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

31 de enero 2026 - 09:47

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 31 de enero

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 31 de enero

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 31 de enero.

Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de ayer, viernes 30 de enero

Nacional

  • 1: 5045
  • 2: 3856
  • 3: 4912
  • 4: 5178
  • 5: 0713
  • 6: 5342
  • 7: 3675
  • 8: 2515
  • 9: 0997
  • 10: 4285
  • 11: 3684
  • 12: 6804
  • 13: 6361
  • 14: 0906
  • 15: 9170
  • 16: 6848
  • 17: 7091
  • 18: 2133
  • 19: 8228
  • 20: 8176

Letras: A K Q T

Provincia

  • 1: 6665
  • 2: 8344
  • 3: 8954
  • 4: 6217
  • 5: 5963
  • 6: 0213
  • 7: 8275
  • 8: 1097
  • 9: 8659
  • 10: 2863
  • 11: 8333
  • 12: 8394
  • 13: 6478
  • 14: 0639
  • 15: 3568
  • 16: 5467
  • 17: 7986
  • 18: 6890
  • 19: 2845
  • 20: 0560

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.

