El dólar blue tomó temperatura y subió por segunda rueda consecutiva este martes para cerrar a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue se recalentó y tocó su nivel más alto en dos meses
El billete informal subió por segunda jornada consecutiva y alcanzó un máximo desde mediados de marzo.
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Mercados: dólar oficial y paralelos subieron; ADRs cayeron hasta 6,3% y bonos retrocedieron
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Real blue: a cuánto operó este martes 19 de mayo
El billete paralelo alcanzó su nivel más alto desde el 18 de marzo y ya acumula un avance de $20 en la semana, mientras que a nivel anual suma una baja de $95. En tanto, la brecha con el dólar oficial alcanzó el 2,7%.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, martes 19 de mayo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.398 para la venta.
Valor del CCL hoy, martes 19 de mayo
El dólar CCL opera a $1.491,21 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,7%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 19 de mayo
El dólar MEP opera a $1.433,99 y la brecha con el dólar oficial es de 2,6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 19 de mayo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.846.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 19 de mayo
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.482,52, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 19 de mayo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s76.795,98, según Binance.
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