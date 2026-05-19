El dólar blue se recalentó y tocó su nivel más alto en dos meses

El billete informal subió por segunda jornada consecutiva y alcanzó un máximo desde mediados de marzo.

El dólar blue volvió a subir este martes.

El dólar blue tomó temperatura y subió por segunda rueda consecutiva este martes para cerrar a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

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El billete paralelo alcanzó su nivel más alto desde el 18 de marzo y ya acumula un avance de $20 en la semana, mientras que a nivel anual suma una baja de $95. En tanto, la brecha con el dólar oficial alcanzó el 2,7%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.398 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.491,21 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,7% .

El dólar MEP opera a $1.433,99 y la brecha con el dólar oficial es de 2,6% .

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 19 de mayo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.846.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 19 de mayo

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.482,52, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 19 de mayo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s76.795,98, según Binance.