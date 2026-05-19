Baja el uso del dólar como reserva de valor a nivel global: ¿avanza la desdolarización?

Si bien en los últimos años crecieron los intentos por reducir la dependencia del dólar tanto en el comercio internacional como en las reservas de los bancos centrales, los avances concretos hasta ahora fueron limitados. Incluso en economías que impulsan activamente ese proceso, como China.

Aunque se discute la desdolarización, la realidad muestra que el dólar sigue siendo la moneda líder, con alternativas como el euro y el yuan presentando limitaciones significativas.

La posibilidad de que el dólar deje de ser la moneda dominante de la economía global es un escenario que empezó a ganar fuerza en la última década, especialmente a partir del creciente protagonismo de potencias no alineadas con Estados Unidos, como China, y de países sancionados por Occidente, como Rusia. A eso se le sumó la disrupción que significó la política arancelaria del presidente norteamericano, Donald Trump, que disparó la desconfianza de aliados históricos, como la Unión Europea .

Es en este contexto que el uso del dólar como reserva de valor por parte de los bancos centrales a nivel global viene bajando durante la última década - pasó de representar el 64,9% del total en 2005 al 56,7% al cierre de 2025 , según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, pese a todo lo que se discutió, los avances hacia una desdolarización de la economía global tampoco son concluyentes. La segunda moneda en importancia es el euro, con 20% , niveles por debajo de los de hace 10 años. Muy por detrás se ubica el yuan renminbi, con apenas 2% .

"Si bien viene cayendo el porcentaje de reservas a nivel global en dólares, todas las transacciones en el comercio bilateral siguen dominadas fundamentalmente por el dólar ", destacó a Ámbito la analista internacional especializada en China, María Haro Sly.

La especialista definió la hegemonía del dólar como "el privilegio exorbitante de EEUU" . Y agregó: "No se entiende en términos puramente económicos, porque no es que Estados Unidos sea una economía fuerte porque no tiene déficit ni deuda. Es justamente todo lo contrario - es el país más endeudado, por lejos, a nivel global ".

Por su parte, el economista y secretario del Departamento de Europa del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, Federico Vaccarezza, sostuvo a este medio que " el dólar domina indiscutidamente las reservas internacionales de los bancos centrales, las deudas soberanas, el financiamiento bancario, el mercado de capitales y las inversiones internacionales".

"Hasta el petróleo inclusive sigue mayoritariamente nominado en dólares y, en las crisis globales, el mundo va a refugiarse en el dólar". Por lo tanto, afirmó que "aunque están surgiendo alternativas, lo cierto es que no hay una sustitución equivalente que reemplace al dólar".

yuanes.jpg Dólar: ¿Por qué el yuan no logra desplazar a la moneda de EEUU?

El caso de China y los BRICS

Haro Sly reconoció que, si bien actualmente "China tiene la arquitectura financiera para, en el caso de una emergencia o de una crisis global, activar, por ejemplo, los mecanismos de swaps" que posee con más de 40 países, la participación del comercio bilateral en yuanes "es muy minoritaria".

Desde su perspectiva, "es muy difícil que suceda la internacionalización del yuan", porque en China el sistema bancario es altamente controlado por el Estado. Como consecuencia, "al no haber libertad de convertibilidad, no hay disponibilidad de yuanes en casi ningún lado, salvo en Hong Kong".

Se trata de una situación que incluso dificulta a miembros de los BRICS y países con lazos cercanos al gobierno de Xi Jinping. "Ni siquiera en la crisis de Irán hay disponibilidad para hacer transacciones en yuanes; lo mismo está pasando en Rusia. Al final del día tienen que ir a buscar dólares, porque no es tan fácil generar transacciones en renminbi".

Vaccarezza destacó que, si bien China "es una gran economía", tiene controles de capitales y el sistema financiero chino "no satisface los requerimientos y estándares de transparencia que exigen los organismos internacionales".

Sostuvo que la desdolarización como alternativa "puede ser regional en algunos casos parciales del comercio (China - India - Rusia), pero no es sistémica". Y mencionó que "la mayoría de los enunciados tienen más valor político que soporte estructural y están orientados a fortalecer el protagonismo de las potencias medias emergentes, especialmente los BRICS, pero en términos de peso real son limitados".

super dolar eeuu.jpg Economía mundial: El dólar se resiste a ceder su trono. Depositphotos

El "paraguas" de EEUU y el complejo militar-industrial

El economista también mencionó la experiencia del euro. "Creció como alternativa", pero los aspectos domésticos, como la fragmentación y las crisis de deuda de los países de Europa, "generan más dudas que certezas", por lo que también presenta limitaciones.

Y agregó: "Más que una desdolarización, lo que estamos viendo es una erosión gradual de la hegemonía del dólar que, aunque el mundo se ha vuelto más multipolar en lo económico, sigue siendo indiscutidamente dolarcéntrico".

Haro Sly enfatizó que "lo que asegura la predominancia del dólar es el complejo industrial-militar". Y explicó que "Alemania y Japón en su momento nunca pudieron ir adelante (en una desdolarización) porque están bajo el paraguas de defensa norteamericano".

En el caso de China es diferente, explicó, porque Beijing tiene "cierta autonomía" en materia militar. Y desarrolló: "Hay una interdependencia económica muy fuerte, pero en términos de seguridad, si bien China invierte muchísimo menos que Estados Unidos en el sector defensa, es un sistema que está mucho más desacoplado".