Luis Caputo apuesta a una reactivación económica desde mitad de año: "Ya se muestran signos de recuperación"

El ministro aseguró que la desinflación y la obra pública impulsarán la actividad desde mayo o junio y defendió el superávit como base del crecimiento sostenido.

El ministro de Economía, Luis Caputo , sostuvo que la economía argentina comenzará a mostrar una recuperación más marcada entre mayo y junio, apoyada en la desinflación y la reactivación de la obra pública, y aseguró que ese proceso será clave para consolidar un crecimiento sostenido en los próximos años.

En una extensa entrevista, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que los indicadores ya muestran señales positivas y remarcó que “los indicadores de marzo ya muestran signos de recuperación” , con foco en sectores como la construcción y los precios mayoristas.

Caputo explicó en diálogo con Cadena 3 que “la mayor recuperación económica vendrá a partir de mayo o junio” , en un contexto donde el proceso de desinflación sigue vigente y se convierte en el eje central del programa económico. En ese sentido, destacó el impacto que tendrá la infraestructura: “Para finales de junio, prácticamente van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales. Eso le va a dar un fuerte impulso a la construcción” .

El ministro vinculó ese proceso con la posibilidad de sostener el crecimiento en el tiempo, algo que —según afirmó— Argentina no logra desde hace más de una década .

En materia fiscal, defendió con firmeza el rumbo del Gobierno y subrayó que el superávit fiscal es una condición innegociable , diferenciándose de experiencias anteriores. A su vez, planteó que la reducción de impuestos es un objetivo, pero que depende de una expansión económica previa: el camino, explicó, pasa por “recaudar más mediante el crecimiento y la formalización de la economía” .

En ese marco, introdujo el concepto de “inocencia fiscal” como herramienta para reducir la informalidad y sostuvo que, si el país crece entre el 6% y el 8% anual, “en sólo dos o tres años se podrían eliminar tributos distorsivos”, como las retenciones o el impuesto al cheque.

LUIS CAPUTO FUCHILA 9 Luis Caputo destacó que el superávit fiscal es una condición innegociable del plan económico. Mariano Fuchila

Luis Caputo: "Hay cerca de 200.000 millones de dólares debajo del colchón”

Caputo también se refirió al crédito y reconoció dificultades para las pymes: “el financiamiento sigue siendo un desafío”, principalmente por el peso de impuestos provinciales y municipales. Sin embargo, destacó que el crédito al sector privado pasó del 3,8% al 11% del PBI y aseguró que se trabaja con los bancos para mejorar condiciones.

Otro de los puntos centrales fue el mercado de capitales. El ministro señaló que existe un potencial significativo si se logra canalizar el ahorro en dólares: “hay cerca de 200.000 millones de dólares debajo del colchón”, que podrían transformarse en inversión productiva.

Más allá de los números, Caputo puso el foco en el componente cultural de la economía. Sostuvo que el principal obstáculo es el “trauma de sesenta años de fracasos”, que afecta la credibilidad de cualquier programa económico.

En esa línea, diferenció la actual gestión de la de Mauricio Macri: afirmó que aquella tuvo una “euforia financiera” inicial que postergó decisiones clave, mientras que el gobierno de Javier Milei alcanzó el equilibrio fiscal desde el inicio, sin respaldo inicial de los mercados.

Según el ministro, la estabilidad frente a shocks externos demuestra que hoy la economía tiene defensas más sólidas, lo que refuerza las perspectivas de crecimiento.

Finalmente, Caputo trasladó ese optimismo al plano político y aseguró que el Presidente “ganará en primera vuelta y por paliza en 2027”. Además, sostuvo que la alternativa “populista-comunista” dejó de ser viable porque la sociedad la asocia con “el infierno”.

Como cierre, planteó que ya se está produciendo un cambio en el comportamiento empresarial y concluyó que, cuando la sociedad comprenda plenamente el rumbo económico, “la batalla cultural estará ganada definitivamente”.