El Gobierno rompió en abril su regla fiscal: cayeron los ingresos, pero subió el gasto público

El Gobierno se tomó una pausa respecto de la regla autoimpuesta de recortar el gasto en la misma proporción en lo que lo hacen los ingresos.

Economía tuvo que aplicar un fuerte correctivo en mayo ante los datos de abril.

En abril la regla autoimpuesta por el gobierno nacional, que indica que si se produce una caída de los ingresos se debe hacer un recorte equivalente en los gastos se habría roto, por lo menos desde el punto de vista de las erogaciones primarias .

Así lo indican los resultados del Sector Público Nacional (SPN) de abril, en el cual los ingresos cayeron 2,1% , mientras que los gastos subieron 1,6% . Hasta ahora, el Gobierno venía tratando de contener el superávit dentro de esa regla.

El economista Martín Polo , de Cohen Aliados Financieros, lo advirtió a través de sus redes sociales: "La 'reglita' fiscal se tomó una pausa en abril. El gasto primario creció en un contexto de caída de ingresos" .

De ahí se explica el importante ajuste que se llevó a cabo la semana pasada a través de una modificación presupuestaria de unos $2,5 billones. El mismo tuvo un fuerte impacto social. Se podaron fondos a 211 programas gubernamentales y se incrementaron partidas en 15. Los recortes alcanzaron incluso a gastos en salud. Con ello se buscó corregir una trayectoria declinante del superávit.

Previo a ese ajuste, el ministro Luis Caputo les había pedido a sus pares del gabinete que presentaran un programa de recorte de gastos de 2% en el gasto primario y de 20% en capital. Lo que trascendió es que Caputo habría ejecutado el recorte sin tomar en cuenta las propuestas que recibió. Guillermo Francos, por caso, el jefe de Gabinete, casi que se quedó sin una de las principales herramientas que tenía para negociar con gobernadores el apoyo a medidas del Gobierno: los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Cómo se comportó el gasto en abril

Según señala el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en abril el gasto primario nacional tuvo una suba real interanual del 1,6%, con 7 partidas creciendo y 9 cayendo.

"Se aprecia que 7 de los 16 componentes del gasto tuvieron incrementos interanuales en términos reales", indica el IARAF.

La consultora que dirige el economista Nadin Argañaraz sostiene que las erogaciones que más subieron fueron energía (150,2%), gasto de capital de Nación (76%) y otros gastos corrientes (70,6%).

iaraf-abril-gasto

Por otro lado, indica que los tres gastos que más cayeron fueron los subsidios a otras funciones (81,6%), las transferencias corrientes a provincias (54,1%) y las transferencias a universidades (48,9%).

El IARAF detalla que el gasto salarial, que representa el 13,3% del gasto primario total, tuvo una baja real interanual del 3,2%, seguramente explicada tanto por una caída del salario real como de la planta de personal.

En ese sentido, agrega que el gasto en jubilaciones y pensiones contributivas, que representó el 39% del gasto primario, tuvo un incremento real interanual del 3,6%.