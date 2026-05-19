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19 de mayo 2026 - 10:17

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 19 de mayo

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial mayorista volvió a cerrar por debajo de los $1.400 el lunes, a $1.397, mientras que los paralelos operaron mixtos. En tanto, los ADRs volaron hasta 8,8% de la mano de YPF en Wall Street, pero los bonos bajaron y el riesgo país se ubicó a 543 puntos básicos.

Este martes, el INDEC informa el índice de precios mayoristas y el índice de costo de la construcción de abril.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 19 de mayo

El dólar oficial minorista cotiza a $1.370 para la compra y a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.416,31 para la venta.

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