Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 19 de mayo

El dólar oficial mayorista volvió a cerrar por debajo de los $1.400 el lunes, a $1.397, mientras que los paralelos operaron mixtos. En tanto, los ADRs volaron hasta 8,8% de la mano de YPF en Wall Street, pero los bonos bajaron y el riesgo país se ubicó a 543 puntos básicos.
La demanda de pesos cayó 13% real desde julio y aseguran que eso reavivó la inflación: ¿qué pasará ahora?
Solange Rial
Tras meses de fuerte caída en la demanda de dinero, informes de la city detectan una recuperación incipiente que podría contribuir a moderar las expectativas de inflación hacia adelante.