El presidente brasileño reglamentó la reforma laboral aprobada por el Congreso en octubre. La transición comenzará en diciembre y reducirá progresivamente la jornada máxima de 44 a 40 horas semanales.

Lula da Silva firmó el decreto que establece el 5x2 en Brasil.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , firmó este jueves en el Palacio del Planalto el decreto que reglamenta la eliminación del esquema laboral 6×1 , que establece seis días de trabajo por uno de descanso, y dispone su reemplazo por un sistema 5×2 , con cinco jornadas laborales y dos días de descanso semanal remunerado.

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La medida establece las condiciones para implementar la reforma aprobada por el Congreso brasileño en octubre mediante la Enmienda Constitucional 141 . El acto oficial fue transmitido a través de los canales institucionales del Gobierno, incluida la cuenta del mandatario en la red social X .

La modificación representa el primer cambio estructural en la organización de la jornada laboral de Brasil desde la Constitución de 1988 y contempla una transición gradual de 14 meses , durante los cuales las empresas deberán adecuar sus esquemas de trabajo.

La primera etapa de la reforma entrará en vigencia el 16 de diciembre de 2026 , cuando comenzará a aplicarse de manera obligatoria el sistema de cinco días de trabajo y dos días de descanso semanal remunerado .

En esa instancia, la carga laboral máxima permitida se reducirá de 44 a 42 horas semanales , como parte del proceso de adaptación previsto por la nueva normativa.

La reducción de la jornada laboral fue aprobada en Brasil.

El decreto firmado por Lula da Silva establece las pautas operativas que deberán seguir tanto los empleadores como los trabajadores para implementar el nuevo régimen.

La transición busca reemplazar progresivamente la escala 6×1, utilizada en distintas actividades económicas brasileñas, por una distribución semanal que garantice dos jornadas de descanso.

Brasil reducirá la jornada laboral máxima a 40 horas semanales

La segunda etapa de la reforma contempla una nueva disminución de la carga horaria, hasta alcanzar un máximo definitivo de 40 horas semanales.

De esta manera, la modificación combinará dos cambios centrales: la eliminación de la escala de seis días consecutivos de trabajo y la reducción de la cantidad máxima de horas laborales.

El cronograma establece una implementación escalonada durante 14 meses, con una primera reducción a 42 horas y una segunda instancia que fijará el límite definitivo de 40 horas semanales.

Con la reglamentación de la Enmienda Constitucional 141, el Gobierno de Lula da Silva avanzó en la puesta en marcha de una de las modificaciones más importantes del régimen laboral brasileño desde 1988.