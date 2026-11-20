El dólar blue cerró este viernes a $1.655 para la compra y $1.675 para la venta, con una suba de $35 o 2,13%, el mayor avance diario desde diciembre del año pasado. De esta manera, el paralelo alcanzó un nuevo máximo nominal y acumuló un salto de $100 en la semana, el mayor incremento semanal en términos nominales desde mayo de 2024.
El dólar blue no detiene la escalada: trepó $100 en la semana, el mayor avance en más de dos años
El paralelo cerró en $1.675 para la venta y acumuló un avance de $100 en apenas cinco ruedas, el mayor incremento nominal semanal en dos años y medio. Al mismo tiempo, el mayorista también alcanzó nuevos récords, pero avanzó con menor intensidad y llevó la brecha cambiaria hasta alrededor de 6%.
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Dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 20 de noviembre
En tanto, el dólar mayorista volvió a subir con fuerza y avanzó $15 hasta $1.580, también en máximos históricos. Sin embargo, el movimiento del blue volvió a ser más intenso y llevó la brecha entre ambas cotizaciones hasta alrededor de 6%, su nivel más alto desde septiembre de 2025.
La presión compradora también se mantuvo firme en el mercado oficial, donde la demanda para cobertura y para afrontar obligaciones con el exterior dominó toda la rueda. El mayorista comenzó en $1.569,50 y escaló de manera sostenida hasta cerrar en el máximo intradiario de $1.580, con u$s594,6 millones negociados en contado y u$s1.799 millones en futuros. El BCRA no intervino durante la jornada, aunque terminó la semana con compras por u$s121 millones y acumula u$s344 millones en noviembre.
En apenas cinco ruedas, el tipo de cambio oficial subió $36,50, su mayor avance semanal desde mediados de junio. Sin embargo, el salto de $100 del blue, el más pronunciado nominalmente en dos años y medio, mostró una presión considerablemente mayor sobre el mercado informal y volvió a ensanchar con fuerza la brecha, en un contexto marcado por mayor demanda de cobertura, volatilidad internacional y desarme de posiciones locales antes de una nueva semana corta y del cierre de mes.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 20 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.580 para la venta.
Valor del CCL hoy, viernes 20 de noviembre
El dólar CCL cerró a $1.771.19 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 13.3%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 20 de noviembre
El dólar MEP cerró a $1.649,43y la brecha con el dólar oficial es de 6.5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 20 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.073,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 20 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.794,96.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 20 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s58.678, según Binance.
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