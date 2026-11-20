El Senado convirtió en ley la incorporación de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional que simplifica los trámites para proteger invenciones en distintos países.

El Senado aprobó la incorporación de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) , un acuerdo internacional que modifica los procedimientos para registrar y proteger innovaciones en distintos mercados. El Senado aprobó la adhesión con 47 votos afirmativos y 22 negativos, después de casi tres décadas de discusiones parlamentarias. La decisión reabrió el debate sobre el futuro de la industria farmacéutica nacional y el posible impacto en el precio de los medicamentos.

En principio, no se esperan cambios automáticos en los precios ni en la disponibilidad de los tratamientos. Sin embargo, la nueva normativa podría modificar las condiciones para el patentamiento de determinados productos y, en el mediano y largo plazo, incidir sobre la competencia entre laboratorios nacionales y extranjeros.

El PCT es un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que permite presentar una única solicitud internacional para iniciar el proceso de protección de una invención en distintos países. Hasta ahora, las empresas, investigadores y universidades argentinos que buscaban patentar un desarrollo en el exterior debían iniciar procedimientos separados en cada jurisdicción.

Con la adhesión, ese trámite inicial se simplifica y se amplían los plazos para decidir en qué mercados continuar con el proceso. El sistema permite extender de 12 a 30 meses el período para definir en qué países se buscará protección. También facilita el acceso a información técnica y evaluaciones preliminares sobre las invenciones.

Sin embargo, la incorporación al tratado no significa que Argentina haya aceptado un sistema de patentes automáticas con validez mundial. Cada país conserva la facultad de analizar las solicitudes y decidir si concede o rechaza la protección de una invención de acuerdo con su legislación. En el caso argentino, esa responsabilidad seguirá en manos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

Ese organismo tendrá un papel central en el impacto que la adhesión pueda tener sobre el mercado farmacéutico. Las empresas que busquen proteger sus desarrollos en Argentina deberán continuar atravesando el procedimiento de evaluación local. A su vez, los medicamentos deberán contar con la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para poder comercializarse.

La preocupación está vinculada con el desarrollo de medicamentos genéricos y biosimilares, que permiten ampliar la oferta y competir con los productos originales. Desde la industria farmacéutica nacional sostienen que una mayor protección de las patentes podría demorar el ingreso de alternativas al mercado y reducir la competencia, con consecuencias sobre los precios que pagan los consumidores.

La controversia llevó a que Diputados incorporara una reserva sobre el capítulo II del tratado, una modificación que finalmente fue ratificada por el Senado. Ese apartado contempla un examen preliminar internacional más específico sobre las condiciones de patentabilidad de una invención. Al excluirlo, Argentina evita incorporar esa instancia adicional de evaluación, que era uno de los principales cuestionamientos de los laboratorios locales.

La reserva también preserva un margen de decisión para el INPI. Los informes técnicos internacionales pueden servir como antecedentes para evaluar una solicitud, pero no reemplazan la decisión de las autoridades argentinas sobre la concesión de una patente. De esta manera, el organismo continuará teniendo la última palabra sobre qué desarrollos reciben protección en el país.

Desde el sector que respalda la adhesión, en cambio, sostienen que el nuevo mecanismo permitirá reducir costos y tiempos administrativos, facilitará la internacionalización de las innovaciones y mejorará las condiciones para atraer inversiones. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) destacó que el tratado puede beneficiar a investigadores, universidades y empresas que busquen proteger sus desarrollos en otros mercados.

En la industria farmacéutica, uno de los argumentos a favor de una mayor protección de la propiedad intelectual es el costo que implica desarrollar nuevos medicamentos. Según estimaciones difundidas por AmCham, el desarrollo de una droga innovadora puede demandar entre 10 y 15 años y una inversión cercana a los 2.600 millones de dólares. Desde esa perspectiva, las patentes permiten recuperar parte de esos desembolsos y sostener la investigación.