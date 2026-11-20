El paralelo cerró con una suba de $15 y volvió a ampliar la distancia frente al mayorista. Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.645 para la compra y a $1.665 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 20 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.580 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 20 de noviembre El dólar CCL cerró a $1.790,39 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 13.3%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 20 de noviembre El dólar MEP cerró a $1.682,79 y la brecha con el dólar oficial es de 6.5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 20 de noviembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.073,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 20 de noviembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.777,94. Valor de Bitcoin hoy, viernes 20 de noviembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s58.231, según Binance.