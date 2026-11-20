La moneda estadounidense se encamina a cerrar su cuarta semana consecutiva de subas, impulsada por el endurecimiento de las expectativas sobre la Reserva Federal y la búsqueda de refugio ante la crisis de confianza en la inteligencia artificial. El euro y la libra esterlina, bajo presión.

El índice dólar, que mide la evolución del billete verde frente a una canasta de seis monedas relevantes, se ubicaba cerca de los 103,9 puntos, su nivel más elevado desde principios de abril de 2025.

El dólar estadounidense cerró su cuarta semana consecutiva de ganancias, cerca de máximos de 19 meses , en medio de un escenario de creciente tensión en los mercados financieros internacionales. Las expectativas de una Reserva Federal (Fed) más agresiva con las tasas de interés y los temores sobre las elevadas valuaciones de las compañías vinculadas a la inteligencia artificial (IA) impulsan una mayor búsqueda de refugio en la moneda estadounidense.

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El índice dólar, que mide la evolución del billete verde frente a una canasta de seis monedas relevantes, se ubicaba cerca de los 103,9 puntos , su nivel más elevado desde principios de abril de 2025. La escalada se produce en paralelo con una fuerte corrección de las bolsas mundiales y un cambio en las expectativas de los inversores sobre el rumbo de la política monetaria de Estados Unidos.

La combinación de tasas de interés potencialmente más altas durante más tiempo y una creciente aversión al riesgo comienza a configurar un escenario internacional más desafiante para los activos financieros, especialmente para los mercados emergentes, que suelen verse afectados por el fortalecimiento del dólar y el endurecimiento de las condiciones globales de financiamiento.

El punto de inflexión para la moneda estadounidense se produjo el pasado 10 de noviembre, cuando los datos de inflación de Estados Unidos resultaron superiores a las previsiones del mercado y reforzaron las expectativas de una política monetaria más restrictiva.

A ese escenario se sumaron las declaraciones del gobernador de la Fed Christopher Waller , quien planteó que debería considerarse una suba de 50 puntos básicos en la reunión de diciembre, una señal que profundizó el cambio de expectativas sobre el costo del dinero en la principal economía del mundo.

La posibilidad de nuevas subas de tasas representa un factor de respaldo para el dólar, ya que eleva el atractivo relativo de los instrumentos financieros denominados en moneda estadounidense y puede incentivar movimientos de capitales hacia activos considerados más seguros.

Chris Turner, director global de mercados de ING, consideró que, si bien los argumentos para anticipar otra corrección pronunciada de las bolsas son débiles, "no hay motivos para que la Fed abandone su retórica agresiva a corto plazo".

De esta manera, el mercado comienza a prestar cada vez más atención a la posibilidad de que las condiciones monetarias estadounidenses se mantengan restrictivas durante un período más prolongado del previsto.

La crisis de confianza en la inteligencia artificial sacude a los mercados

El segundo factor detrás del fortalecimiento del dólar es el deterioro del clima financiero internacional, provocado en buena medida por las dudas sobre las perspectivas del negocio de la inteligencia artificial.

Las preocupaciones sobre las elevadas valuaciones de las empresas tecnológicas, la magnitud de las inversiones necesarias para desarrollar infraestructura de IA y los interrogantes sobre su rentabilidad futura provocaron una fuerte corrección bursátil que se extendió a diferentes mercados.

Ni siquiera el histórico debut bursátil de Anthropic en Wall Street, concretado el jueves, logró revertir el nerviosismo de los inversores. La operación, que había despertado grandes expectativas, quedó rápidamente opacada por la ola de ventas que afecta al sector tecnológico.

En ese contexto, el índice mundial de acciones MSCI acumulaba siete sesiones consecutivas de retrocesos, su racha negativa más prolongada desde 2023, una señal del alcance de las turbulencias financieras.

La mayor incertidumbre favorece la demanda de dólares como activo de refugio, al tiempo que los inversores reducen su exposición a posiciones consideradas más riesgosas.





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Euro y libra bajo presión: qué pasa con las principales monedas

La fortaleza del dólar también se refleja en el comportamiento de las principales divisas internacionales.

El euro cotiza cerca de u$s1,0961, próximo a su menor nivel desde abril de 2025, mientras que la libra esterlina opera alrededor de u$s1,3105, en las inmediaciones de un mínimo de un año frente a la moneda estadounidense.

Por su parte, el yen japonés avanza un 0,6%, hasta las 158,78 unidades por dólar, y se encamina a cerrar la semana con una leve recuperación, después de tres semanas consecutivas de pérdidas que lo habían acercado al nivel de 160 yenes por dólar.

La evolución de las monedas refleja el reposicionamiento de los inversores frente a un escenario de mayor incertidumbre y expectativas divergentes sobre las políticas monetarias de las principales economías.

¿Se abre un nuevo escenario global para los mercados emergentes?

El fortalecimiento del dólar y la perspectiva de tasas estadounidenses más elevadas plantean un escenario potencialmente más complejo para los mercados emergentes, incluida la Argentina.

En términos generales, un dólar más fuerte suele generar presión sobre las monedas de las economías emergentes, encarecer el financiamiento externo y reducir el atractivo relativo de sus activos financieros.

A ese panorama se suma la corrección de las acciones tecnológicas, que puede profundizar la salida de capitales de posiciones de riesgo y aumentar la volatilidad en los mercados de bonos y acciones.

Para la Argentina, que atraviesa jornadas de fuerte presión sobre sus títulos soberanos y un riesgo país nuevamente por encima de los 1.000 puntos básicos, el deterioro del contexto internacional representa un desafío adicional para sus perspectivas de financiamiento.

Sin embargo, el impacto dependerá tanto de la duración de las turbulencias globales como de la evolución de las variables económicas locales.

De cara a las próximas semanas, las señales de la Fed sobre su reunión de diciembre y la capacidad de Wall Street para estabilizarse tras la corrección tecnológica serán determinantes para establecer si el fortalecimiento del dólar representa un movimiento transitorio o el comienzo de una nueva etapa para los mercados internacionales.